Bam­berg – EDEL&HART wer­den am Sams­tag, 20.11.2021, 20:00 Uhr, die Kul­tur­fa­brik KUFA rocken. Rock­mu­sik vom Fein­sten. Nicht die übli­chen Klas­si­ker, trotz­dem: jeder Song eine Erin­ne­rung! Die Schät­ze, die sie aus der Pop- und Rock-Musik geho­ben haben, sind aus­ge­such­te Per­len, bei denen sie über­zeugt sind, dass sie auf die Büh­ne müs­sen. EDEL & HART bedeu­tet eben auch, dass sie auf tau­send­mal gespiel­te Pop-Songs ger­ne ver­zich­ten. Und das heißt: NOT YOUR EVER­DAY SET­LIST! Zum Abtan­zen. Oder ein­fach nur zuhö­ren. Oder beides!

EDEL&HART – Das sind: Wolf­ram Gitar­re / Bass / Uku­le­le / Gesang, Jochen Gitar­re / Gesang, Ste­ve Bass / Gitar­re / Gesang, Gün­ter (Schlumpf) Drums, Wil­lie Key­boards / Gesang. Seit Herbst 2019 auf Wolf­rams Initia­ti­ve zunächst zum Quar­tett zusam­men gefun­den, durch Coro­na zum Nichts­tun ver­dammt und schließ­lich durch Ste­ve Hyde ergänzt zum Quin­tett mutiert, bren­nen sie alle dar­auf ihr Baby EDEL&HART in die­sem Jahr erfolg­reich auf die Büh­ne zu brin­gen. Ger­ne gemein­sam mit allen, die einen edlen Musik­ge­schmack haben und dabei auch die har­ten Kan­ten lie­ben. Also: Let´s fetz!

Kar­ten gibt es im Vor­ver­kauf unter www​.bvd​-ticket​.de. Infos gibt es auch auf www​.kufa​-bam​berg​.de.