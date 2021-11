Am Sonn­tag, 07.11.2021 fei­ern die bei­den Ev. Luth. Kir­chen­ge­mein­den St. Johan­nis und Chri­stus­kir­che zusam­men um 09.30 Uhr einen Got­tes­dienst in der Chri­stus­kir­che. Der Ver­ein Dia­ko­nie-in-Forch­heim e. V. wird sich betei­li­gen. Jähr­lich sucht die­ser ein sozi­al-dia­ko­ni­sches Pro­jekt in Forch­heim aus, stellt dies im Rah­men des Got­tes­dien­stes vor und über­reicht eine Spende.

Die­ses Jahr steht das kosten­lo­se Sonn­tags­früh­stück im Mit­tel­punkt. Die­ses Ange­bot fin­det immer am letz­ten Sonn­tag im Monat statt. Dazu laden die Kir­chen­ge­mein­de Chri­stus­kir­che und das Bür­ger­zen­trum zusam­men Men­schen ein, die Gemein­schaft suchen oder nur einen klei­nen Geld­beu­tel haben.

Die Hornschuch’sche Wohl­tä­tig­keits­stif­tung fei­ert die­ses Jahr ihr 100 Jäh­ri­ges Jubi­lä­um. Eine Aus­stel­lung zu die­ser Stif­tung wird in der Chri­stus­kir­che ab dem 07.11.2021 bis ein­schließ­lich zum Ewig­keits­sonn­tag (21.11.2021) zu sehen sein. Die Chri­stus­kir­che ist von Mon­tag bis Frei­tag von 08.30 Uhr bis ca. 17.00 Uhr und nach den Sonn­tags­got­tes­dien­sten bis 12.00 Uhr geöffnet.