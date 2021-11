Bam­berg – Eine musi­ka­li­sche Win­ter­rei­se kön­nen Sie am Sams­tag, 11.12.2021, 19:30 Uhr, in der Kul­tur­fa­brik KUFA erle­ben. Für einen beschwing­ten Abend in der Vor­weih­nachts­zeit neh­me man: Musi­ka­li­sche Klas­si­ker von Frü­her und Heu­te, Melo­dien der Kind­heit und ame­ri­ka­ni­sche Ever­greens zu glei­chen Tei­len, mische sie mit eini­gen Neu­in­ter­pre­ta­tio­nen, gebe ein paar hand­ver­le­se­ne Lecker­bis­sen der Lite­ra­tur und köst­li­che Anek­do­ten zum Advent dazu und stim­me das Gan­ze fein ab mit einer (un-) gehö­ri­gen Por­ti­on Jazz. Alles zusam­men wird dann mit viel Gesang aus­ge­schmückt und am Kla­vier serviert.

CHRIST­MAS JAZZ – Eine viel­fäl­ti­ge Col­la­ge aus Weih­nachts­klas­si­kern und Jazz­stan­dards, ange­rei­chert durch hei­ter-besinn­li­che Anek­do­ten, Gedich­te und Erzählungen.

O come all ye Faith­ful and have yours­elf a jazzy litt­le Christ­mas! mit Lau­ra Mann (Gesang und Text) und Oli­ver Lede­rer (Kla­vier).

Kar­ten gibt es im Vor­ver­kauf unter www​.bvd​-ticket​.de. Infos gibt es auch auf www​.kufa​-bam​berg​.de.