Am ver­gan­ge­nen Mitt­woch fand die Mit­glie­der­ver­samm­lung des Mar­ke­ting & Tou­ris­mus Regi­on Bay­reuth e.V. (MTRB), der vie­len noch unter dem Namen Frem­den­ver­kehrs­ver­ein bekannt ist, im Zen­trum statt. Tur­nus­mä­ßig erfolg­ten dabei die Wah­len des Vor­stands und des Bei­rats. Nach vier Jah­ren an der Spit­ze des Ver­eins trat Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger nicht mehr für den Vor­sitz an. Er kann auf eine erfolg­rei­che Amts­zeit als Vor­sit­zen­der zurück­blicken. Bis zum Beginn der Coro­na­kri­se wur­den jähr­lich neue Rekor­de im Tou­ris­mus auf­ge­stellt und auch wäh­rend der Kri­se waren die Ein­schnit­te bei den tou­ri­sti­schen Lei­stungs­an­bie­tern weit weni­ger dra­ma­tisch als in ver­gleich­ba­ren Städten.

Zum neu­en Vor­sit­zen­den wur­de Alt­ober­bür­ger­mei­ster Dr. Micha­el Hohl gewählt. Damit schließt sich ein Kreis, denn die kon­zep­tio­nel­le Aus­rich­tung des Ver­eins mit der Ein­füh­rung des ganz­heit­li­chen Stadt­mar­ke­tings geht auf die Initia­ti­ve des dama­li­gen Ober­bür­ger­mei­sters zurück. „Das The­ma Mar­ke­ting lag mir schon als Ober­bür­ger­mei­ster sehr am Her­zen. Es reicht nicht, ein so tol­les Pro­dukt wie die Stadt Bay­reuth zu haben, es ist auch nötig, die­ses Pro­dukt zu ver­mark­ten und mög­lichst vie­le Men­schen dar­über in Kennt­nis zu set­zen.“ so Micha­el Hohl bei sei­ner Antritts­re­de. Neben der Digi­ta­li­sie­rung soll nun auch das The­ma Nach­hal­tig­keit inten­siv vor­an­ge­trie­ben werden.

Die Toch­ter des MTRB, die Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH (BMTG), ist seit 2009 mit dem City­ma­nage­ment, dem Desti­na­ti­ons­mar­ke­ting, dem Stand­ort­mar­ke­ting, der Außen­wer­bung sowie der Thea­ter­kas­se und der Tou­rist­info beauf­tragt. Dar­über hin­aus orga­ni­siert die BMTG Groß­ver­an­stal­tun­gen wie das Volks­fest, das Bür­ger­fest und das Sommernachtsfest.