Die Damen des Kreis­ver­ban­des Lich­ten­fels haben vor kur­zem eine neue Vor­stand­schaft gewählt. Ihre neue Kreis­vor­sit­zen­de ist nun die 36-jäh­ri­ge Kath­rin Roth aus Lichtenfels.

Bei den tur­nus­ge­mä­ßen Neu­wah­len, bei denen Julia Spör­lein aus Weis­main nicht mehr ange­tre­ten war, wur­de die 36-jäh­ri­ge Lich­ten­fel­se­rin mit einem sehr gro­ßen Ver­trau­ens­vo­tum von der Kreis- Dele­gier­ten­ver­samm­lung gewählt.

Die Zie­le der neu­en Vor­sit­zen­den sind klar defi­niert: Neue Mit­glie­der fin­den und die Frau­en Uni­on ver­jün­gen, außer­dem sol­len Ver­an­stal­tun­gen künf­tig über den Kreis­ver­band bewor­ben und damit noch trans­pa­ren­ter gemacht werden.

Wenn es nach der 36-jäh­ri­gen geht, haben die Denk­wei­sen, dass Frau­en noch immer hin­ter dem Herd gut auf­ge­ho­ben wären, längst aus­ge­dient, hat man doch vie­le Frau­en in Füh­rungs­po­si­tio­nen instal­liert. Im Kreis­ver­band sind beson­ders MdB Emmi Zeul­ner und MdEP Moni­ka Hohl­mei­er her­vor­zu­he­ben, die bei­de dem Ver­band ange­hö­ren, wor­auf man sehr stolz ist. Wei­ter­hin hat man mit Sabi­ne Rieß­ner die 2.te Bür­ger­mei­ste­rin der Stadt Lich­ten­fels sowie mit Julia Spör­lein die 3. Bür­ger­mei­ste­rin von Weis­main in den eige­nen Rei­hen. Die FU hat außer­dem hie­si­ge Unter­neh­me­rin­nen vor­zu­wei­sen, die in vor­bild­li­cher Wei­se ihre Geschäf­te führen.

Pro­mi­nen­te Unter­stüt­zung am Dele­gier­ten­abend wur­de durch die hei­mi­sche Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Emmi Zeul­ner zuteil, außer­dem war die Bezirks­vor­sit­zen­de der ober­frän­ki­schen Frau­en Uni­on und eben­falls Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Dr. Sil­ke Lau­nert unter den Ehren­gä­sten. Sie durf­te auch den Wahl­vor­stand über­neh­men und zusam­men mit dem CSU-Stadt­ver­band­vor­sit­zen­den Ronald Kai­ser, sowie dem Jun­ge Bür­ger Vor­sit­zen­den Chri­sti­an Bau­er die Wahl leiten.

Die Wah­len haben fol­gen­de Ergeb­nis­se in alpha­be­ti­scher Rei­hen­fol­ge erbracht: