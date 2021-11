Der Diö­ze­san­rat Bam­berg wen­det sich ent­schie­den gegen eine Auf­he­bung des Tanz­ver­bots an Stil­len Tagen. Es geht nicht nur um die reli­giö­sen Emp­fin­dun­gen eines Groß­teils der Bür­ger. Es geht auch – wie bei der Sonn­tags­ru­he – um Tage, an denen Arbeit­neh­mer und Arbeit­neh­me­rin­nen zur Ruhe kom­men kön­nen. Wie­der sol­len Tage der Ruhe dem Kom­merz geop­fert wer­den. Denn es geht ja nicht nur um die­je­ni­gen, die ihr Ver­gnü­gen suchen, son­dern auch um die Dienst­lei­sten­den, die die­ses Ver­gnü­gen ermög­li­chen müs­sen. Begrün­det wird der Antrag der Grü­nen damit, das Tanz­ver­bot sei nicht mehr zeit­ge­mäß. Die Geschich­te zeigt, dass gera­de man­ches, was als nicht mehr zeit­ge­mäß erach­tet wur­de, sich im Nach­hin­ein als der rich­ti­ge Weg her­aus­ge­stellt hat.