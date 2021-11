Das Häkeln und Stricken mit Per­len sind bie­der­mei­er­li­che Hand­ar­bei­ten, die in den 1920er Jah­ren zuletzt so rich­tig aktu­ell waren und in den letz­ten Jah­ren wie­der­ent­deckt wur­den. Wer Grund­la­gen im Stricken und Häkeln beherrscht, schafft das auch. Auch die Stul­pen, die den Hand­rücken und die Hand­fes­sel wär­men und schmücken, sind längst wie­der in Mode gekom­men. Ver­ziert mit Per­len, wer­den sie zum Blick­fang und zu einem kost­ba­ren indi­vi­du­el­len Ein­zel­stück, abge­stimmt auf die eige­ne Gar­de­ro­be. Der Kurs führt in zwei Per­len-Strick­tech­ni­ken ein und ver­mit­telt Wis­sens­wer­tes zur Umset­zung von Anlei­tun­gen und eige­nen Ent­wür­fen. Das Per­len­stricken lässt sich belie­big mit Häkel­spit­zen, Zopf- und Loch­mu­stern kom­bi­nie­ren. Vor­aus­set­zung für die Teil­nah­me sind grund­le­gen­de Strick­kennt­nis­se (rech­te, lin­ke und Randmaschen).

Datum: Frei­tag, 12. Novem­ber 2021, 14:30 bis 17:30 Uhr

Ort: Bau­ern­mu­se­um Bam­ber­ger Land, Haupt­stra­ße 3, Frens­dorf (Semi­nar­raum über den Garteneingang)

(Semi­nar­raum über den Garteneingang) Bit­te mit­brin­gen: Strumpf­woll­re­ste und Glas­per­len mit 2,5–3,0 mm Durch­mes­ser für ein Pro­be­stück, Häkel- und Strick­na­deln der Stär­ke 2,0–2,5, Näh­fa­den, Sche­re, karier­tes Papier, Blei­stift und Radier­gum­mi. Per­len­na­deln und Anlei­tun­gen sind auch bei der Kurs­lei­te­rin erhältlich.

Kurs­ge­bühr: 14,40 Euro

Anmel­dung: info@​vhs-​bamberg-​land.​de

Aktu­el­le Infor­ma­tio­nen und Hin­wei­se auf die aktu­el­le gül­ti­gen Hygie­ne­maß­nah­men fin­den Sie im Inter­net unter https://​www​.bau​ern​mu​se​um​-frens​dorf​.de/.