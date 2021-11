Der VC Elt­mann bleibt auch am vier­ten Spiel­tag beim TSV Zirn­dorf in der Erfolgs­spur. Der VC Elt­mann gewann in Zirn­dorf mit 0:3 (31:33, 16:25, 30:32) und lies sich auch von den Spiel­zeug­städ­tern (Play­mo­bil) nicht stop­pen. Der VC Elt­mann hat in die­ser Sai­son so rich­tig und mäch­tig an Fahrt auf­ge­nom­men, vier Spie­le > vier Sie­ge, was natür­lich bei allen enorm viel Selbst­ver­trau­en bringt, mit Blick auf den wei­te­ren Ver­lauf der Saison.

Zum Spiel: Der VC Elt­mann ist froh dar­über, dass auch dies­mal die kom­plet­te Aus­beu­te an Punk­ten mit nach Unter­fran­ken genom­men wer­den konn­te. Der TSV Zirn­dorf hat es dem VC Elt­mann pha­sen­wei­se nicht ein­fach gemacht. Der VC Elt­mann stand sich in eini­gen ent­schei­den­den Situa­tio­nen selbst im

Weg und lies es dadurch erst span­nend werden.

Stim­men zum Spiel: Johan­nes Engel (Kapi­tän):

„Also erst­mal bin ich froh, dass wir uns drei Punk­te und den vier­ten Sieg gesi­chert haben. Wir haben Pha­sen­wei­se wie­der gut gespielt, über alle Posi­tio­nen, aber dann auch zu vie­le Pha­sen gehabt, wo wir zu vie­le Feh­ler gemacht haben. Zirn­dorf ist dann im ersten und drit­ten Satz in einen Flow

gekom­men und wir sind ner­vös gewor­den. Wir sind immer noch nicht da, dass wir unser Poten­ti­al über ein gesam­tes Spiel kon­stant abru­fen. Aber ich bin zuver­sicht­lich, dass wir das in den näch­sten Spie­len hin Bekom­men werden.“

Chri­sti­an Kranz (Trai­ner):

„Unter dem Strich ein ver­dien­ter Sieg. In den engen Situa­tio­nen zeich­net uns dann doch die Erfah­rung und indi­vi­du­el­le Klas­se aus. Es ist aber nach wie vor viel Luft nach oben in unse­rem Spiel drin. Das gilt es sich jetzt zu erar­bei­ten. Der TSV hat im ersten und drit­ten Satz stark gegen­ge­hal­ten. Ins­ge­samt ist die Drit­te Liga Ost eine sehr star­ke und aus­ge­gli­che­ne Liga.“ MVP beim VC Elt­mann wur­de Johan­nes Engel.

Das näch­ste Heim­spiel bestrei­tet der VC Elt­mann am Sams­tag, den 13.11.2021, um 19:30 Uhr in der Georg-Schä­fer-Hal­le. Zu Gast ist dann der TSV Eibelstadt.