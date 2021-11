Kulm­bach, 01.11.2021 (Stand 14.00 Uhr):

Am ver­län­ger­ten Wochen­en­de wur­den 25 wei­te­re posi­ti­ve Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestä­tigt. Von den aktu­el­len Coro­na-Fäl­len fal­len nun­mehr 99 in die letz­ten sie­ben Tage. Der 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach steigt damit wei­ter auf 138,6.

Bedau­er­li­cher­wei­se muss lei­der auch ein wei­te­rer Todes­fall, zuletzt am 27.09.21, in Zusam­men­hang mit Coro­na ver­mel­det wer­den. Die Anzahl der mit einer Coro­na-Virus­in­fek­ti­on in Zusam­men­hang ste­hen­den Todes­fäl­le beträgt nun 120 Ver­stor­be­ne.

Vor die­sem Hin­ter­grund und obwohl der Inzi­denz­wert im Land­kreis Kulm­bach zwar nach wie vor deut­lich unter dem baye­ri­schen und bun­des­wei­ten Inzi­denz­wert liegt, beto­nen Land­rat Klaus Peter Söll­ner und der Lei­ter des Kri­sen­sta­bes Oli­ver Hem­pfling nach ein­mal ein­dring­lich: „Imp­fen ist die beste Medi­zin und bie­tet den besten Schutz.“ Sie rufen dazu auf, die Impf­an­ge­bo­te der Haus­ärz­te und des Impf­zen­trum zu nut­zen. Dies gilt auch für Son­der­ak­tio­nen, wie den Stand des Impf­mo­bils des Land­krei­ses auf dem Herbst­markt am EKU-Platz am letz­ten Wochenende.

Aktu­el­le Corona-Fälle 153 Fäl­le der letz­ten 7 Tage 99 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert 138,6 sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | intensiv) 4 (1 | 1) in Qua­ran­tä­ne 202 Coro­na-Fäl­le insgesamt 4.616 (+ 25) Gene­se­ne 4.344 (+ 27) Ver­stor­be­ne 120 (+1)

