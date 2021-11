Lichtenfels/​Klosterlangheim. Am Sonn­tag gegen 19.55 Uhr geriet ein 56 jäh­ri­ger Gast­stät­ten­be­su­cher mit dem Wirts­ehe­paar in Streit. Im Lau­fe der Strei­tig­keit ver­setz­te er dem Wirt einen Stoß, sodass die­ser mit dem Kopf gegen eine Tisch­kan­te stieß. Auch mit der Wir­tin geriet der Stö­ren­fried ins Geran­gel, so dass die­se spä­ter über Rücken­schmer­zen klag­te. Dem erheb­lich alko­ho­li­sier­ten Gast­stät­ten­be­su­cher wur­de ein Platz­ver­weis erteilt. Zudem erwar­ten ihn zwei Anzei­gen wegen Körperverletzung.