RECKEN­NEU­SIG. Drei bis­lang unbe­kann­te Täter gin­gen am Sams­tag, gegen 22:00 Uhr, in der Berg­gas­se kör­per­lich gegen einen 55-Jäh­ri­gen vor. Nach bis­he­ri­gen Erkennt­nis­sen hiel­ten zwei Täter den Mann fest, wäh­rend die­ser von einem wei­te­ren Täter geschla­gen wur­de. Der Geschä­dig­te erlitt ver­schie­de­ne Prel­lun­gen und kam zur Behand­lung in ein Kran­ken­haus. Die Täter flüch­te­ten noch vor Ein­tref­fen der Poli­zei von der Tatört­lich­keit. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten, sich an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land zu wen­den, Tel. 0951/9129–310.