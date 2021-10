LICH­TEN­FELS (29.10.2021). Die Umwelt­sta­ti­on Weis­main bie­tet am Frei­tag, 12. Novem­ber 2021, für Kin­der ab acht Jah­ren Ker­zen­zie­hen an. Aus flüs­si­gem Bie­nen­wachs wer­den unter Anlei­tung von Ker­stin Schmidt Ker­zen gegos­sen und gezo­gen. Anschlie­ßend kön­nen die Kin­der noch den dazu pas­sen­den Ker­zen­hal­ter basteln.

Der Kurs fin­det am Frei­tag, 12. Novem­ber 2021, ab 14 Uhr im Bür­ger­haus in Red­witz. Die Teil­neh­mer­ge­bühr beträgt fünf Euro. Anmel­dun­gen nimmt die Umwelt­sta­ti­on Weis­main tele­fo­nisch unter der Num­mer 09575/921455 oder per Mail an umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de entgegen.