FORCH­HEIM. Am Sams­tag wur­de in der Zeit von 08:00 bis 16:00 Uhr ein rot/​silbernes Damen­rad der Mar­ke Her­ku­les ent­wen­det. An dem Rad befand sich vor­ne und hin­ten jeweils ein schwar­zer Fahr­rad­korb. Das Rad war an einem Pfo­sten am hin­te­ren Ein­gang des Blank­ge­bäu­des in der Äuße­ren Nürn­ber­ger Stra­ße ange­ket­tet. Wer Hin­wei­se zur Auf­klä­rung der Tat geben kann, wird gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu setzen.