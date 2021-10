BAY­REUTH – Am Frei­tag, 5. Novem­ber, von 14 bis 15.30 Uhr, fin­det in der Black Box des RW21 das monat­li­che Kunst­ca­fé unter dem Mot­to „Bil­der­gucken“ statt. In der Rei­he Kunst­ca­fé bie­tet der Koope­ra­ti­ons­part­ner der Stadt­bi­blio­thek, der Ver­ein Rote Kat­ze, an jedem ersten Frei­tag im Monat die Mög­lich­keit, Kunst­schaf­fen­de und deren Wer­ke bes­ser ken­nen zu ler­nen. Künstler/​innen stel­len eige­ne Bil­der vor, die gemein­sam bespro­chen wer­den. Dabei wer­den inter­es­san­te Ein­blicke unter ande­rem zu Arbeits­wei­se und Hin­ter­grund der Wer­ke möglich.