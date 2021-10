Kulm­bach, 29.10.2021 (Stand 16.00 Uhr):

Heu­te wur­den 16 wei­te­re posi­ti­ve Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestätigt.

Von den aktu­el­len Coro­na-Fäl­len fal­len 87 in die letz­ten sie­ben Tage. Der 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach beträgt damit 121,8.

Auch wenn eine seit einer Woche über 100 lie­gen­de 7‑Ta­ge-Inzi­denz nicht erfreu­lich sei, bewer­tet Land­rat Klaus Peter Söll­ner die Situa­ti­on als noch nicht dra­ma­tisch. „Wir lie­gen im Land­kreis Kulm­bach unter dem bun­des­wei­ten und sehr deut­lich unter dem baye­ri­schen Inzi­denz­wert“, so Söll­ner. Man müs­se den­noch auf­pas­sen, dass die Fall­zah­len nicht wei­ter anstei­gen. „Imp­fen ist dabei die beste Medi­zin“, wirbt der Land­rat für die Corona-Schutzimpfung.

Ein Ver­gleich der über­wie­gend geimpf­ten Alters­grup­pe der über 50jährigen mit der Grup­pe der noch kaum geimpf­ten unter 18jährigen unter­streicht das. „Die aktu­el­le 7‑Ta­ges-Inzi­denz liegt bei den unter 18jährigen bei 261,3, wäh­rend sich bei der Grup­pe der über 50jährigen ein Wert von 82,9 ergibt“, erklärt der Lei­ter des Kri­sen­stabs Oli­ver Hem­pfling. Das las­se sich mit der Schutz­wir­kung der Imp­fung erklä­ren. Wer noch nicht geimpft ist, sol­le des­halb doch noch­mal in sich gehen und Nut­zen und Risi­ken abwä­gen. „Mög­lich­kei­ten, sich zu infor­mie­ren gibt es genug. Neben dem Dau­er­an­ge­bot von Haus­ärz­ten und Impf­zen­trum besteht die­ses Wochen­en­de auf dem Kulm­ba­cher Herbst­markt die Gele­gen­heit, sich am Stand des Impf­mo­bils bera­ten und imp­fen zu las­sen“, so Hempfling.

Aktu­el­le Corona-Fälle 155 Fäl­le der letz­ten 7 Tage 87 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert 121,8 sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | intensiv) 6 (3 | 1) in Qua­ran­tä­ne 209 Coro­na-Fäl­le insgesamt 4.591 (+ 16) Gene­se­ne 4.317(+ 6) Ver­stor­be­ne 119

Das Land­rats­amt Kulm­bach weist noch­mals dar­auf hin, dass die Test­sta­ti­on des Land­krei­ses in der Fles­sa­stra­ße am bevor­ste­hen­den Fei­er­tag Aller­hei­li­gen, 01.11.2021, von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr geöff­net ist. Wie auch an Sams­ta­gen und Sonn­ta­gen wer­den an die­sem Tag Schnell­tests abgenommen.

Imp­fun­gen:

Sum­me Erst­imp­fun­gen (Impf­quo­te) 49.868 (69,82%) Sum­me Zweit­imp­fun­gen (Impf­quo­te) 47.261 (66,17%) Sum­me Drittimpfungen 1.642

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zu COVID-19 (Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2) sowie eine Über­sicht der Pres­se­mit­tei­lun­gen im Rah­men der Coro­na-Pan­de­mie fin­den Sie auf www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​rus.