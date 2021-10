Möh­ren­dorf: Die kata­stro­pha­le Hoch­was­ser­flut am 14.7.21 beschä­dig­te auch eine Kin­der­ta­ges­stät­te in Nord­rhein-West­fa­len mas­siv und braucht unse­re Hil­fe! Des­halb wur­de die Akti­on „Möh­ren­dorf hilft Schlei­den“ gestar­tet. Die Akti­on wird unter­stützt von den Frei­en Wäh­lern Möh­ren­dorf. Es geht uns um die Kin­der und um ihr Wohl in ihrem der­zeit sehr impro­vi­sier­ten „Kita-All­tag“. Die Kita in Schlei­den in NRW ist sehr stark zer­stört wor­den, das gesam­te Inven­tar und Spiel­ma­te­ri­al muss­te ent­sorgt wer­den. Die Kin­der sind not­dürf­tig in Aus­weich­ge­bäu­den unter­ge­bracht. Dies wird wohl lei­der auch noch eine gan­ze Wei­le so blei­ben müs­sen. Des­halb müs­sen sie aktu­ell noch auf Vie­les ver­zich­ten. Wir möch­ten hel­fen! Die Kin­der wün­schen sich z.B. Spiel- und Turn­mat­ten und ein Klet­ter­ge­rüst liegt ihnen sehr am Her­zen. BIT­TE HELFT ALLE MIT! JEDER kann mit­ma­chen und ist der Betrag auch noch so klein. JEDER EURO HILFT UND KOMMT DEN KIN­DERN DIREKT ZUGUTE

Online spen­den – schnell und unkom­pli­ziert direkt hier:

https://​www​.bet​ter​place​.org/​d​e​/​p​r​o​j​e​c​t​s​/​1​0​0​2​7​1​?​u​t​m​_​c​a​m​p​a​i​g​n​=​u​s​e​r​_​s​h​a​r​e​&​u​t​m​_​m​e​d​i​u​m​=​p​p​p​_​s​t​a​t​s​&​u​t​m​_​s​o​u​r​c​e​=​L​ink

Wir haben auch mit Janet Mül­ler von der Akti­on „Möh­ren­dorf hilft Schlei­den“ gespro­chen. Sie hat selbst drei Kin­der, kommt aus Nord­rhein-West­fah­len und wohnt seit Jah­ren in Möh­ren­dorf. Sie war seit Juli bereits mehr­mals in ihrer „alten Hei­mat“ und hat uns von den ver­hee­ren­den Ereig­nis­sen erzählt.

Das Inter­view mit Janet könnt Ihr hier lesen:

https://​fw​-moeh​ren​dorf​.de/​i​n​t​e​r​v​i​e​w​-​m​i​t​-​j​-​m​u​e​l​l​e​r​-​v​o​n​-​d​e​r​-​a​k​t​i​o​n​-​m​o​e​h​r​e​n​d​o​r​f​-​h​i​l​f​t​-​s​c​h​l​e​i​d​en/

Spen­den kön­nen natür­lich auch ger­ne per Über­wei­sung an den För­der­ver­ein erfol­gen unter:

För­der­ver­ein der Katho­li­schen Profinos

Bewe­gungs- & Kin­der­ta­ges­stät­te St. Phil­ip­pus & Jako­bus e.V.

KSK Eus­kir­chen

IBAN: DE33 3825 0110 0001 6609 35

Ver­wen­dungs­zweck: Möh­ren­dorf hilft Schleiden

(bei Bedarf kann ger­ne eine Spen­den­quit­tung aus­ge­stellt werden)

Der För­der­ver­ein für die Kin­der­ta­ges­stät­te in Schlei­den möch­te zum Wohl der Kin­der sicher­stel­len, dass das nöti­ge Inven­tar und Spiel­zeug neu ange­schafft wer­den kann und freut sich auf jeg­li­che Unter­stüt­zung! Die Kin­der, ihre Eltern sowie die Erzie­he­rin­nen sagen bereits heu­te schon DANKE !!!