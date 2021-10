Die Mit­ar­bei­ten­den der Ambu­lan­ten Erzie­hungs­hil­fe der Dia­ko­nie Hoch­fran­ken betreu­en Kin­der, Jugend­li­che und gan­ze Fami­li­en in ihren Wohn­räu­men und im sozia­len Umfeld. Durch die Coro­na-Pan­de­mie hat sich die Arbeit gewandelt.

Im Auf­trag von Jugend­äm­tern arbei­ten die ambu­lan­ten Erzie­hungs­hel­fer der Dia­ko­nie Hoch­fran­ken unter der Lei­tung von Susan­ne Aumül­ler vor allem in und für Fami­li­en als Erzie­hungs­bei­stän­de oder sozi­al­päd­ago­gi­sche Fami­li­en­hil­fen in vie­len ober­frän­ki­schen Kom­mu­nen. Das Team bie­tet aber auch sozia­les Kom­pe­tenz­trai­ning oder Bin­dungs­ar­beit für jun­ge Eltern mit Klein­kin­dern an. Gera­de der Ein­satz im häus­li­chen Bereich hat sich mit dem Auf­kom­men der Pan­de­mie-Situa­ti­on und mit der Ver­la­ge­rung des Lebens in Rich­tung Iso­la­ti­on stark ver­än­dert. Neben stren­gen Hygie­ne­maß­nah­men und der zeit­wei­sen Betreu­ung auf digi­ta­len Wegen, hat sich gezeigt, dass die Abwen­dung von fami­li­en­in­ter­nen Kri­sen und Kon­flik­ten immer mehr das Arbeits­feld der Päd­ago­gen bestimmt. So wur­den etwa Erzie­hungs­pro­ble­me mit Kin­dern und Jugend­li­chen durch Lock­down und Home­schoo­ling immer offen­sicht­li­cher und deren Auf­ar­bei­tung schwie­ri­ger. Klas­si­sche Stra­te­gien, wie erleb­nis­päd­ago­gi­sche Maß­nah­men, konn­ten auf­grund der Ein­schrän­kun­gen im öffent­li­chen Raum kaum noch durch­ge­führt wer­den und so ver­la­ger­te sich die Arbeit immer wei­ter in die vier Wän­de der Kli­en­ten. „Mei­ne Mit­ar­bei­ter haben in den letz­ten Mona­ten neben star­ken Ner­ven und Durch­hal­te­ver­mö­gen vor allem auch Fle­xi­bi­li­tät und Ein­falls­reich­tum benö­tigt. Sie haben aber auch mehr als sonst gese­hen, wie unver­zicht­bar ihre Tätig­keit ist“, sagt Teil­be­reichs­lei­te­rin Susan­ne Aumül­ler von der Dia­ko­nie Hoch­fran­ken. Auch die jähr­li­che Herbst­samm­lung der Dia­ko­nie Bay­ern hat in die­sem Jahr die Ambu­lan­ten Erzie­hungs­hil­fen the­ma­ti­siert, um deren gesell­schaft­li­che Bedeu­tung zu unterstreichen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: https://​www​.dia​ko​nie​-hoch​fran​ken​.de/​k​i​n​d​e​r​-​f​a​m​i​l​i​e​n​/​j​u​g​e​n​d​-​u​n​d​-​f​a​m​i​l​i​e​n​h​i​l​f​e​-​b​e​t​r​e​u​u​n​g​-​u​n​d​-​e​r​z​i​e​h​u​n​g​/​f​l​e​x​i​b​l​e​-​a​m​b​u​l​a​n​t​e​-​h​i​l​f​en/