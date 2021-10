Nur noch weni­ge Plät­ze gibt es bei der Besucher:innenfahrt in den Baye­ri­schen Land­tag, zu der die Bam­ber­ger Grü­nen-Abge­ord­ne­te Ursu­la Sowa ein­lädt. Die Fahrt fin­det am 14. Dezem­ber 2021 statt, Start ist um 7.45 Uhr mit dem Bus, Rück­kunft gegen 21 Uhr. In Mün­chen ste­hen ein Besuch im Maxi­mi­lia­ne­um sowie ein Gespräch mit Ursu­la Sowa auf dem Pro­gramm. Ein Mit­tag­essen gibt es in der Land­tags­ga­stät­te. Die Teil­nah­me ist kosten­los. Anmel­dung ist mög­lich unter oberfranken@​ursula-​sowa.​de oder 0951–22200802.