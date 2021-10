Die Chor­ju­gend im Frän­ki­schen Sän­ger­bund fei­ert am Sams­tag den 6. Novem­ber 2021 ihr 8. Kin­der- & Jugend­chor­fe­sti­val. Aus­tra­gungs­ort ist das Gelän­de des Erleb­nis­parks Schloss Thurn in Herolds­bach (Land­kreis Forch­heim). Dort wird sowohl für die akti­ven Kin­der und Jugend­li­chen, aber auch für

mit­rei­sen­de Begleit­per­so­nen und alle wei­te­ren Gäste, jede Men­ge Akti­on, Spiel, Spaß, vor allem aber jede Men­ge Musik gebo­ten sein. Auf meh­re­ren Büh­nen – ver­teilt auf dem gesam­ten Gelän­de – musi­zie­ren zwi­schen 10 und 16 Uhr Kin­der und Jugend­li­che aus vie­len Chö­ren, die für die­sen Tag aus

ganz Fran­ken und der nörd­li­chen Ober­pfalz zusam­men­kom­men. Start ist um 10 Uhr an der Sing­Bus­Büh­ne neben dem Roman­tik­saal mit einem Gemein­schaft­schor (Lied übers Sin­gen – von Kin­dern für Kin­der), dann ver­tei­len sich die ca. 300 Sän­ge­rin­nen und Sän­ger aus 15 Chö­ren auf die Büh­nen im Erleb­nis­park und bie­ten dort die gan­ze Band­brei­te der Kin­der- und Jugendchormusik.

Ein beson­de­res High­light ist dabei der Sing­Bus der Deut­schen Chor­ju­gend, der im Rah­men sei­ne Kin­der­chor­land-Tour an die­sem Tag Halt in Herolds­bach macht und mit ver­schie­de­nen Ange­bo­ten alle Gäste des Erleb­nis­parks zum Mit­ma­chen und Aus­pro­bie­ren ani­miert. Dar­über hin­aus kann auch am Lager­feu­er Platz genom­men wer­den um in locke­rer Run­de spon­tan zur Gitar­ren­be­glei­tung das ein oder ande­re bekann­te Lied zu sin­gen. Auch die Ver­lei­hung des für Bay­ern mit 2.000 € dotier­ten Kin­der­chor­land-Prei­ses fin­det an die­sem Tag auf der Büh­ne des Sing­Bus­ses statt. Natür­lich sind auch die ver­schie­de­nen Attrak­tio­nen des Erleb­nis­parks (all­ge­mei­ner Ein­lass ab 10:30 Uhr) geöff­net und ver­schie­de­ne Shows grei­fen gemäß der Jah­res­zeit das The­ma Hal­lo­ween auf. Am Infor­ma­ti­ons­stand der Chor­ju­gend im Ein­gangs­be­reich freu­en wir uns über alle Besu­cher, ins­be­son­de­re über alle Kin­der, die am Glücks­rad tol­le Prei­se gewin­nen möch­ten oder die Schön­heit ihrer Stim­men in der „Sing-und-Kling“-Ausstellung ent­decken wollen.

#wir­fei­ern­chor – Unter die­sem Mot­to fei­ert die Chor­ju­gend im Frän­ki­schen Sän­ger­bund ihr 25-jäh­ri­ges Bestehen und das über ein gan­zes Jahr ver­teilt. Ver­schie­de­ne Aktio­nen sol­len die Kin­der- und Jugend­chö­re in den Mit­tel­punkt stel­len und zei­gen, wie viel Power auch nach einer Pan­de­mie in der

Chor­mu­sik steckt. Start­schuss der Fest­lich­kei­ten ist das 8. Kin­der- und Jugend­chor­fe­sti­val im Erleb­nis­park Schloss Thurn.

Infos vor­ab kön­nen auch unter https://​chor​ju​gend​-fsb​.de/​f​e​s​t​i​v​a​l​2​021 oder Tele­fon: 0 9561 / 87 17 43 Chor­ju­gend im FSB ein­ge­holt werden.

Die aktu­el­len Covid19 Auf­la­gen sind zu beach­ten. Ent­spre­chen­de Hin­wei­se kön­nen auch unter www​.schloss​-thurn​.de ein­ge­se­hen werden