Am Mitt­woch­abend hat Euro­pa­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml (CSU, Bam­berg) gemein­sam mit inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­gern über die Zukunft der Euro­päi­schen Uni­on dis­ku­tiert. Die Dis­kus­si­on wur­de inhalt­lich von Schü­le­rin­nen und Schü­lern in Work­shops vorbereitet.

Huml: „Euro­pa im Dia­log ist eine Ver­an­stal­tung, die mir als Euro­pa­mi­ni­ste­rin sehr wich­tig ist. Dass drei Schul­klas­sen dabei waren, ist ent­schei­dend, weil das Euro­pa der Zukunft für die jun­gen Men­schen da sein soll. Ich habe vie­le Ideen mit­ge­nom­men, die ich ger­ne in mei­ne Arbeit auf­neh­me – hier in Bay­ern, aber auch in Europa.“