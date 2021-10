Die Hoch­schu­le Hof unter­stützt ent­schie­den die lau­fen­de Impf­kam­pa­gne und bie­tet des­halb in Zusam­men­ar­beit mit den Gesund­heits­be­hör­den am Mitt­woch, 3. Novem­ber 2021, einen Impf­ter­min an, der sich aus­drück­lich nicht nur an Stu­die­ren­de der Hoch­schu­le, son­dern auch an die All­ge­mein­heit rich­tet. Zwi­schen 11.00 und 17.00 Uhr kann man sich im B‑Gebäude der Hoch­schu­le (Raum B001/002) mit dem Bio­n­tech-Impf­stoff gegen das Coro­na­vi­rus immu­ni­sie­ren lassen.

Eine Anmel­dung ist nicht not­wen­dig. Mit­zu­brin­gen sind Impf­pass und Per­so­nal­aus­weis. Für Rück­fra­gen steht das Hoch­schul­team unter Email wintersemester2021@​hof-​university.​de zur Verfügung.