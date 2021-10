Die war­me Jah­res­zeit geht auch in Bay­reuth zu Ende – der Herbst klopft hör­bar an die Tür. Die Dach­ter­ras­se des Neu­en Rat­hau­ses schließt daher ihre Pfor­ten für die kom­men­den Mona­te. Ein Blick auf Bay­reuth aus luf­ti­ger Höhe ist letzt­mals am Frei­tag, 5. Novem­ber, möglich.