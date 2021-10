Die FO 23 in Affal­ter­thal, zwi­schen den Haus­num­mern 18a und 50, wird wegen Baum­pfle­ge­ar­bei­ten an den Lin­den am 02.11.20201 für den Durch­gangs­ver­kehr voll­stän­dig gesperrt.

Die Umlei­tung ver­läuft inner­orts. Zusätz­lich besteht auf der gesam­ten Umlei­tungs­strecke ein beid­sei­ti­ges Halteverbot.

Die Zufahrt der Anwoh­ner und Anlie­ger zu ihren Grund­stücken ist auch wäh­rend der Bau­ar­bei­ten gewährleistet.