Umlei­tung der Kli­nik-Linie 299

Wegen Bau­ar­bei­ten ist die Öst­li­che Stadt­mau­er­stra­ße zwi­schen Hin­den­burg- und Glück­stra­ße ab Diens­tag, 2. Novem­ber bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, 5. Novem­ber 2021 gesperrt. Die Linie 299 fährt mit Betriebs­be­ginn am 2. Novem­ber Umlei­tung über die Hin­den­burg- und Bis­marck­stra­ße. Die Hal­te­stel­len Öst­li­che Stadt­mau­er­stra­ße und Lor­le­berg­platz kön­nen nicht bedient wer­den. Sie wer­den ersetzt durch die ein­ge­rich­te­te Ersatz­hal­te­stel­le an der Ecke Östl. Stadtmauerstraße/​Maximiliansplatz und durch die Hal­te­stel­len Hin­den­burg­stra­ße und Lor­le­berg­platz auf der Umleitungsstrecke.

Umlei­tung der Linie 287 in der Sebaldus-Siedlung

Eben­falls wegen Bau­ar­bei­ten ist die Mari­en­ba­der Stra­ße zwi­schen der Bres­lau­er und Lie­gnit­zer Stra­ße ab Diens­tag, 2. Novem­ber 2021 bis Frei­tag, 12. Novem­ber 2021 gesperrt. Die Linie 287 fährt mit Betriebs­be­ginn am 2. Novem­ber bis Betriebs­en­de am 12. Novem­ber in bei­den Fahrt­rich­tun­gen Umlei­tung über die Stet­ti­ner Stra­ße. Die Hal­te­stel­len Theo­dor-Heuss-Anla­ge der Linie 287 in der Bres­lau­er Stra­ße und Tho­mas­kir­che kön­nen nicht bedient wer­den. Als Ersatz die­nen die Hal­te­stel­len Theo­dor-Heuss-Anla­ge in der Stet­ti­ner Stra­ße. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.estw​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​m​l​e​i​t​u​n​gen