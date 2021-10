Wegen Bau­ar­bei­ten ist die Rei­ters­berg­stra­ße in Kos­bach ab Diens­tag, 2. Novem­ber bis Frei­tag, 12. Novem­ber 2021 gesperrt. Die Stadt­bus­li­ni­en 287 und N27 fah­ren mit Betriebs­be­ginn am 2. Novem­ber bis Betriebs­en­de am 12. Novem­ber Umleitung.

Die Linie 287 fährt ab der Hal­te­stel­le Karau­schen­weg eine Schlei­fen­fahrt über Hegenig‑, Reh­wei­her- und Forst­stra­ße und wei­ter über die Alte Mön­au­stra­ße Rich­tung Steudach/​Westfriedhof bzw. Innen­stadt. Die Linie N27 fährt ab der Hal­te­stel­le Haun­dor­fer Stra­ße in Häus­ling über den Ade­nau­er Ring zur Hal­te­stel­le Karau­schen­weg in Kos­bach und wei­ter nach Dech­sen­dorf bzw. umge­kehrt. Die Hal­te­stel­len An der Kapel­le der Linie 287 und Kos­ba­cher Stadl der Linie N27 kön­nen nicht bedient wer­den. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.estw​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​m​l​e​i​t​u​n​gen