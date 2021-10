Die Staats­stra­ße 2210 ver­bin­det die Gemein­den Ehrl, Stü­big und Wat­ten­dorf mit der Stadt Scheß­litz. Bis­lang fand der Geh- und Rad­weg­ver­kehr auf der Staats­stra­ße statt. Mit der Her­stel­lung einer Geh- und Rad­weg­ver­bin­dung ent­lang der Staats­stra­ße zwi­schen Bur­gel­lern und Stü­big sowie dem Bau einer Über­que­rungs­hil­fe wird nun die Ver­kehrs­si­cher­heit deut­lich ver­bes­sert. Nach Fer­tig­stel­lung der Maß­nah­me ist es dann mög­lich mit dem Rad von Stü­big über Scheß­litz nach Bam­berg zu fahren.

Die Bau­maß­nah­me sieht die Her­stel­lung einer siche­ren und nach­hal­ti­gen Geh- und Rad­weg­ver­bin­dung ent­lang der Staats­stra­ße 2210, das Anle­gen einer Links­ab­bie­ger­spur im Bereich der süd­li­chen Ein­mün­dung Ehrl, sowie den Bau einer bar­rie­re­frei­en Über­que­rungs­hil­fe vor.

„Ein gut aus­ge­bau­tes Rad­we­ge­netz ist Grund­vor­aus­set­zung zur För­de­rung des Rad­ver­kehrs. Mit die­sem neu­en Rad­weg an der St 2210 errei­chen wir hier eine wesent­li­che Ver­bes­se­rung,“ erläu­tert Kat­rin Roth, Bereichs­lei­te­rin Stra­ßen­bau am Staat­li­chen Bau­amt Bamberg.

Ins­ge­samt wer­den in den rund 2,8 Kilo­me­ter lan­gen Geh- und Rad­weg rund 1,45 Mil­lio­nen Euro inve­stiert. Erfreu­lich für den Frei­staat Bay­ern: Einen Groß­teil die­ser Sum­me, näm­lich knapp 80 % über­nimmt der Bund, da die Maß­nah­me in das soge­nann­te Son­der­pro­gramm „Stadt und Land“ auf­ge­nom­men wur­de. Mit dem Son­der­pro­gramm stellt der Bund den Län­dern im Zeit­raum 2021 – 2023 Finanz­hil­fen für Inve­sti­tio­nen in den Rad­ver­kehr in Höhe von 657 Mil­lio­nen Euro zur Ver­fü­gung. Der Frei­staat Bay­ern erhält hier­von rund 95 Mil­lio­nen Euro.

Der Scheß­lit­zer Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Hol­ger Dre­mel freut sich über den heu­ti­gen Spa­ten­stich: „Gemein­sam mit MdB Emmi Zeul­ner, Bür­ger­mei­ster Roland Kau­per, Uwe Zeu­schel von der Regie­rung von Ober­fran­ken und Kat­rin Roth vom Staat­li­chen Bau­amt Bam­berg durf­te ich heu­te den Spa­ten­stich für den Bau des Geh- und Rad­we­ges zwi­schen Bur­gel­lern und Stü­big set­zen. Ursprüng­lich war der Rad­weg nur zwi­schen Stü­big und Ehrl geplant. Es war mir und Bür­ger­mei­ster Kau­per aber ein beson­ders gro­ßes Anlie­gen, ihn gleich bis nach Bur­gel­lern zu ver­län­gern, um so allen Rad­fah­rern ein höhe­res Sicher­heits­ge­fühl auf der Strecke zu geben.

Der Auf­trag wur­de nach öffent­li­cher Aus­schrei­bung an die Fir­ma Glöck­le aus Schwein­furt ver­ge­ben. Die Staats­stra­ße ist wäh­rend der Bau­maß­nah­me in bei­de Rich­tun­gen befahr­bar. Ledig­lich der Bau der Ein­mün­dung sowie der Über­que­rungs­hil­fe wer­den im näch­sten Jahr eine kurz­zei­ti­ge Voll­sper­rung erfor­dern. Das Staat­li­che Bau­amt Bam­berg wird hier­zu noch geson­dert infor­mie­ren. Der Abschluss der Bau­maß­nah­me wird im Herbst näch­sten Jah­res erwartet.

Das Pro­jekt hat einen bedeut­sa­men über­re­gio­na­len Cha­rak­ter, da eine moder­ne Infra­struk­tur geschaf­fen wer­den kann und ein wei­te­rer Lücken­schluss im Rad­we­ge­netz geschlos­sen wird.

„Ein durch­gän­gi­ges, lei­stungs­fä­hi­ges, siche­res Rad­we­ge­netz ist ein wich­ti­ger Bau­stein für eine kli­ma­freund­li­che Mobi­li­tät im Land­kreis Bam­berg und in der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg“, so der Rats­vor­sit­zen­de der EMN und Bam­ber­ger Land­rat Johann Kalb.

Mit den aus­ge­wähl­ten Pro­jek­ten des Rad­we­ge­pro­gramms sol­len sowohl Rad­we­ge nach­träg­lich an vor­han­de­nen Stra­ßen ange­baut, als auch bei Neu­bau­pro­jek­ten beglei­ten­de Rad­we­ge mit ange­legt wer­den. Die Staats­bau­ver­wal­tung hat hier­für Stel­len in Bay­ern iden­ti­fi­ziert, an denen vie­le Radfahrer*innen unter­wegs sind oder Lücken im Rad­we­ge­netz geschlos­sen wer­den kön­nen. Auch die Land­krei­se und kreis­frei­en Gemein­den wur­den bei der Aus­wahl betei­ligt, um deren kom­mu­na­le Rad­we­ge­kon­zep­te in die Bau­pro­gram­me ein­zu­be­zie­hen. Der Rad­weg ist dem­nach auch im All­tags­rad­ver­kehrs­kon­zept für den Land­kreis Bam­berg enthalten.