„Den Schwung aus den bei­den Sie­gen mitnehmen“

Das ver­gan­ge­ne 6‑Punk­te-Wochen­en­de war wich­tig für die Moral unse­rer Sel­ber Wöl­fe. Doch zum Aus­ru­hen und Genie­ßen bleibt kei­ne Zeit: Am Frei­tag gastie­ren unse­re Jungs um 19:30 Uhr bei den Dresd­ner Eis­lö­wen und am Sonn­tag um 17:00 Uhr geben die Ravens­burg Towerstars ihre Visi­ten­kar­te in der NETZSCH-Are­na ab. Bei­de Spie­le wer­den live auf Spra­de TV (Kom­men­ta­to­ren beim Heim­spiel sind Kai Losert und Her­bert Geisber­ger) sowie in der Radio Euro­herz Eis­zeit über­tra­gen. Ein­tritts­kar­ten für das Heim­spiel sind im Vor­ver­kauf online bzw. bei Ede­ka Egert am Vor­werk sowie an der Abend­kas­se, die am Sonn­tag ab 15:30 Uhr öff­net, erhältlich.

Formkurve

Bal­sam für die leid­ge­prüf­ten Wöl­fe-See­len waren die bei­den Sie­ge am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de gegen die Töl­zer Löwen und die Eis­pi­ra­ten Crim­mit­schau. Unse­re Spie­ler wis­sen jetzt, dass sie auch in der DEL2 jeden Geg­ner schla­gen kön­nen, wenn sie denn als Ein­heit auf­tre­ten, sich an die tak­ti­sche Marsch­rich­tung hal­ten, indi­vi­du­el­le Feh­ler mini­mie­ren und aus allen Lagen das geg­ne­ri­sche Tor unter Beschuss neh­men. Außer­dem konn­ten wir zwei Tabel­len­plät­ze gut­ma­chen und an Kas­sel und Weiß­was­ser vor­bei­zie­hen. Nun gilt es, die Eupho­rie und das gewon­ne­ne Selbst­ver­trau­en mit­zu­neh­men, um auch in den bei­den anste­hen­den Par­tien wie­der den ein oder ande­ren Punkt mitzunehmen.

Sta­ti­stik

In der Vor­be­rei­tung unter­la­gen unse­re Sel­ber Wöl­fe knapp mit 3:4 gegen die Dresd­ner Eis­lö­wen. Die Sach­sen ste­hen aktu­ell mit 12 Punk­ten auf dem 8. Tabel­len­platz und haben somit 3 Punk­te mehr auf dem Kon­to ver­bucht als unse­re Wöl­fe (Tabel­len­platz 12). Die Towerstars ran­gie­ren mit 15 Punk­ten auf Tabel­len­platz 5.

Ein beson­de­res Augen­merk müs­sen unse­re Defen­siv­spe­zia­li­sten auf den Dresd­ner Jor­dan Knack­stedt (6 Tore/​4 Vor­la­gen) sowie Sam Herr (5 Tore/​3 Vor­la­gen) auf Ravens­bur­ger Sei­te. Bei unse­ren Sel­ber Wöl­fen führt Richard Gel­ke mit 7 Toren und 3 Vor­la­gen die inter­ne Scorer­li­ste an.

Brad Ross blickt voraus

Brad Ross: „Uns erwar­ten mit Dres­den und Ravens­burg zwei star­ke Geg­ner. Wenn wir hart fore­checken und hart back­checken, kön­nen wir bei­de Spie­le gewin­nen.“ Lin­eup Ver­letzt aus­fal­len wer­den am Wochen­en­de wei­ter­hin Jan Ham­mer­bau­er sowie Phil­ipp Wolt­mann, der sich bei sei­nem Ein­satz mit den Höchstadt Alli­ga­tors in Lin­dau böse ver­letzt hat und auf unbe­stimm­te Zeit aus­fal­len wird. Zurück im Kader nach Ver­let­zung bzw. Krank­heit sind Maxim Kry­vorut­s­kyy, Niki­ta Nau­mann und Maxi­mi­li­an Men­ner, die an die­sem Wochen­en­de die vier­te Angriffs­li­nie bil­den wer­den. Anson­sten setzt Her­bert Hohen­ber­ger auf die glei­che Zusam­men­stel­lung der Lini­en wie am ver­gan­ge­nen Wochenende.

Vor­ver­kauf/A­bend­kas­se/3G-plus-Regel in der NETZSCH-Arena

Tickets für das Heim­spiel am Sonn­tag gegen die Ravens­burg Towerstars sind im Vor­ver­kauf online (https://​ver​selb​.reser​vix​.de/​e​v​e​nts) oder bei Ede­ka Egert in Selb am Vor­werk erhält­lich. Auch die Abend­kas­sen öff­nen zum Heim­spiel 1,5 Stun­den vor Spiel­be­ginn. Da die Tickets lei­der wei­ter per­so­na­li­siert wer­den müs­sen und dies eine gewis­se Zeit in Anspruch nimmt, bit­ten wir drin­gend, den Vor­ver­kauf zu nutzen.

Ein Hin­aus­zö­gern des Spiel­be­ginns auf­grund von War­te­schlan­gen an den Kas­sen­häus­chen ist lei­der nicht mög­lich. Auch alle Zuschau­er mit Ein­tritts­kar­ten bit­ten wir auf­grund der auf­wän­di­ge­ren Ein­lass­kon­trol­len, früh­zei­tig zur NETSCH-Are­na zu kom­men. Sai­son- und VIP-Kar­ten­be­sit­zer bit­ten wir den geson­der­ten Zugang am Zugang zur ehe­ma­li­gen Sta­di­ongast­stät­te zu nut­zen. Die Ver­pfle­gungs­stän­de in als auch außer­halb der NETZSCH-Are­na haben geöff­net und es darf auch wie­der Bier aus­ge­schenkt werden.

Es gilt die 3G-plus-Regel. Dies bedeu­tet, Zugang zur NETZSCH-Are­na erhal­ten alle, die entweder

einen voll­stän­di­gen Impf­schutz nach­wei­sen können,

als gene­sen gel­ten und dies nach­wei­sen kön­nen oder

einen maxi­mal 48 Stun­den alten nega­ti­ven PCR-Test nach­wei­sen können.

Kin­der bis 6 Jah­re erhal­ten frei­en Ein­tritt und brau­chen kei­nen 3G-Nachweis.

Für Schü­ler reicht wei­ter­hin der Schü­ler­aus­weis oder eine Schul­be­schei­ni­gung als Testnachweis.

Bei der Ein­lass­kon­trol­le sind fol­gen­de Doku­men­te vorzuzeigen:

Per­so­na­li­sier­te Eintrittskarte

3G-plus-Nach­weis (sie­he oben)

Aus­weis­do­ku­ment (Per­so­nal­aus­weis, Füh­rer­schein etc.)