Sym­bo­li­scher erster Spa­ten­stich für die Sanie­rung der Kreis­stra­ße LIF 7 in der Orts­durch­fahrt – Geh­stei­ge auf bei­den Sei­ten und Que­rungs­hil­fe in der Döring­stadter Straße

„Die Stra­ßen­ver­hält­nis­se und die Ver­kehrs­si­cher­heit in Wie­sen wer­den durch die­se umfas­sen­de Bau­maß­nah­me maß­geb­lich ver­bes­sert. Auch der Orts­kern die­ses so schö­nen Dor­fes wird wei­ter auf­ge­wer­tet“: Davon ist Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner über­zeugt. Gemein­sam mit dem Ersten Bür­ger­mei­ster von Bad Staf­fel­stein, Mario Schön­wald, voll­zog er in der ver­gan­ge­nen Woche den sym­bo­li­schen ersten Spa­ten­stich für die Sanie­rung der Kreis­stra­ße LIF 7 in der Orts­durch­fahrt Wie­sen. Begon­nen hat die Bau­maß­nah­me in der zwei­ten Okto­ber­wo­che mit dem Neu­bau der Was­ser­lei­tun­gen in der Döring­stadter Straße.

Der Aus­bau erfolgt in Abstim­mung und in Zusam­men­ar­beit mit der Stadt Bad Staf­fel­stein. Im Zuge der Erneue­rung der Fahr­bahn­decke wer­den auch die Ent­wäs­se­rung und die Ver­sor­gungs­lei­tun­gen über­ar­bei­tet und die Stadt Bad Staf­fel­stein lässt beid­sei­tig der Stra­ße Geh­we­ge anlegen.

Erster Bür­ger­mei­ster Mario Schön­wald beton­te anläss­lich des Spa­ten­stichs: „Die Ver­kehrs­si­cher­heit für unse­re Bür­ger steht für uns an ober­ster Stel­le, des­halb freut es mich beson­ders, dass wir die­se in einer gemein­sa­men Maß­nah­me mit dem Land­kreis deut­lich ver­bes­sern können.“

Aus­bau auf 500 Metern Länge

Los gin­gen die Arbei­ten in der zwei­ten Okto­ber­wo­che in der Döring­stadter Stra­ße. Hier beginnt am Hoch­was­ser­damm auch die Aus­bau­strecke und führt über den Dorf­an­ger bis zur Alt­main­stra­ße. Ins­ge­samt wird die Orts­durch­fahrt auf einer Län­ge von über 500 Meter aus­ge­baut, erläu­tert der Lei­ter des Kreis­bau­hofs, Hei­ko Tre­mel. Die Maß­nah­me ver­bes­se­re nicht nur die Ver­kehrs­si­cher­heit, gleich­zei­tig wer­den die Ent­wäs­se­rung und die Ver­sor­gungs­lei­tun­gen auf den neue­sten Stand gebracht.

Der Wunsch nach einem Aus­bau der Kreis­stra­ße LIF 7 in der Orts­durch­fahrt Wie­sen besteht bereits seit Jah­ren und wur­de auch in den Inve­sti­ti­ons­plan des Land­krei­ses auf­ge­nom­men. Der Zustand der Kreis­stra­ße LIF 7 in der Orts­durch­fahrt Wie­sen hat sich laut Kreis­bau­hof­lei­ter Tre­mel in zuneh­men­dem Maße ver­schlech­tert und bedarf nun einer drin­gen­den Sanie­rung. Der Aus­bau erfolgt in meh­re­ren Abschnitten.

In einem ersten erfolgt der frost­si­che­re Voll­aus­bau der Döring­stadter Stra­ße auf einer Gesamt­län­ge von rund 280 Metern und einer durch­ge­hen­den Brei­te von rund 5,3 Metern. Hier fehl­ten bis­her Ober­flä­chen-Ent­wäs­se­rungs­ein­rich­tun­gen, was ins­be­son­de­re bei Stark­re­gen zu erheb­li­chen Behin­de­run­gen führ­te, ver­deut­licht Hei­ko Tremel.

Eine wei­te­re Pha­se umfasst den frost­si­che­ren Voll­aus­bau am Dorf­an­ger (Kir­che) auf einer Gesamt­län­ge von 230 Metern. Im Rah­men der Dorf­er­neue­rung war dort bereits ein erster Teil der Kreis­stra­ße mit Geh­weg aus­ge­baut worden.

Die Geh­weg­be­rei­che und Bus­hal­te­stel­len wer­den behin­der­ten­ge­recht erneu­ert. Eine Que­rungs­hil­fe am Orts­ein­gang von Döring­stadt kom­mend soll mehr Sicher­heit für Fuß­gän­ger gewährleisten.

Bür­ger­ge­sprä­che im Vorfeld

Im Rah­men von zwei Bür­ger­ge­sprä­chen am 14. Sep­tem­ber 2017 und am 4. Dezem­ber 2019 wur­den die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger im Vor­feld über die Plä­ne zur Sanie­rung der Orts­durch­fahrt infor­miert und konn­ten ihre Wün­sche ein­brin­gen und Beden­ken äußern. Den Grund­satz­be­schluss zur Umset­zung der Bau­maß­nah­me fass­te der Kreis­aus­schuss in sei­ner Sit­zung am 17. Sep­tem­ber 2018.

Dem Bau­ent­wurf für den Aus­bau der Orts­durch­fahrt Wie­sen stimm­te der Kreis­aus­schuss am 23. Novem­ber 2020 zu. Am 31. August 2021 erhielt das Bau­un­ter­neh­men Höl­lein aus Bam­berg den Zuschlag für die Baumaßnahme.

Ver­sor­gungs­lei­tun­gen wer­den auf den neue­sten Stand gebracht

Im Zuge des Aus­bau­es der Kreis­stra­ße LIF 7 in Wie­sen wird die Stadt Bad Staf­fel­stein die Sei­ten­flä­chen erneu­ern. Die Anle­gung von beid­sei­ti­gen Geh­we­gen wur­de mit der Stadt Bad Staf­fel­stein als Bau­last­trä­ger abge­stimmt und ein­ge­plant. Fer­ner wer­den mit der Maß­nah­me die Ver­sor­gungs­lei­tun­gen für Tele­kom­mu­ni­ka­ti­on, Was­ser, Abwas­ser und Strom auf den neue­sten Stand der Tech­nik gebracht bzw. saniert und erneuert.

Die Gesamt­ko­sten mit Neben­ko­sten belau­fen sich für den Land­kreis Lich­ten­fels auf 1.200.000 Euro, die Stadt Bad Staf­fel­stein inve­stiert für den Geh­weg 260.000 Euro, für Was­ser­ver­sor­gung 450.000 Euro, für Kanal­haus­an­schlüs­se 165.000 Euro, für Beleuch­tung 15.000 Euro und für den FTTB-Aus­bau (Glas­fa­ser­netz) 56.000 Euro. Die Pla­nung wur­de mit der Regie­rung Ober­fran­ken abge­stimmt. Die Bau­maß­nah­me ist för­der­fä­hig nach dem Baye­ri­schen Gemein­de­ver­kehrs­fi­nan­zie­rungs­ge­setz. „Wir erhof­fen uns einen hohen För­der­satz, der von der Regie­rung noch fest­ge­legt wer­den muss“, so der Land­rat. Gleich­zei­tig bat er die Anwoh­ne­rin­nen und Anwoh­ner um Ver­ständ­nis für die mit den Aus­bau­ar­bei­ten ver­bun­de­nen Unannehmlichkeiten.

Nach dem Neu­bau der Was­ser­lei­tun­gen fol­gen Anfang des näch­sten Jah­res die Stra­ßen­bau­ar­bei­ten, die bis Okto­ber 2022 abge­schlos­sen wer­den sollen.