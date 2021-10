Im Land­rats­amt Kro­nach wird der­zeit an der Erstel­lung eines Inte­grier­ten Kli­ma­schutz­kon­zepts für den Land­kreis Kro­nach gear­bei­tet. Das Vor­ha­ben wird vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Umwelt, Natur­schutz und nuklea­re Sicher­heit auf­grund eines Beschlus­ses des Deut­schen Bun­des­tags geför­dert. Inte­grier­te Kli­ma­schutz­kon­zep­te bestehen unter ande­rem aus einer Ener­gie- und Treib­haus­gas­bi­lanz, einer Poten­zi­al­ana­ly­se und einem Maßnahmenkatalog.

„Ange­sichts der Her­aus­for­de­run­gen des Kli­ma­wan­dels sind krea­ti­ve, cle­ve­re und inno­va­ti­ve Lösungs­ideen sowie das Enga­ge­ment jedes ein­zel­nen gefragt“, betont Land­rat Klaus Löff­ler, der es eben vor die­sem Hin­ter­grund als beson­ders wich­tig erach­tet, bei der Erstel­lung des Kon­zep­tes die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger mit ein­zu­bin­den. Wie Kli­ma­schutz­ma­na­ge­rin Nico­le Eger ver­deut­licht, erhof­fen sich die Ver­ant­wort­li­chen neben zusätz­li­chen Ideen auch Ant­wor­ten auf die Fra­gen, wie rele­vant das The­ma Kli­ma­schutz für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ist und wel­che Maß­nah­men sie per­sön­lich ergreifen.

Um die­ser The­ma­tik tie­fer auf den Grund zu gehen, kön­nen sich die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger bis Sonn­tag, 5. Dezem­ber 2021, an der Online-Umfra­ge des Land­krei­ses betei­li­gen. Land­rat Klaus Löff­ler hofft auf eine rege Teil­nah­me, um den ein­ge­schla­ge­nen Weg des Kli­ma­schut­zes in der Kreis­po­li­tik noch erfolg­rei­cher gestal­ten zu kön­nen. „Jede Idee, jeder Bei­trag ist will­kom­men und vor allem hilf­reich, um am Ende hier bei uns vor Ort den Kli­ma­schutz im Sin­ne unse­rer Bür­ge­rin­nen und Bür­ger gestal­ten zu kön­nen“, unter­streicht der Landrat.

Zur Umfra­ge kommt man direkt unter fol­gen­dem Link:

https://​sur​vey​.lama​poll​.de/​2​0​2​1​_​K​l​i​m​a​s​c​h​u​t​z​_​U​m​f​r​a​g​e​_​L​a​n​d​k​r​e​i​s​_​K​r​o​n​a​ch/

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Kli­ma­schutz­kon­zept des Land­krei­ses Kro­nach sind außer­dem zu fin­den auf der Pro­jekt­web­site https://​kli​ma​schutz​-land​kreis​-kro​nach​.de/