Die Toi­let­ten an den Tal­sta­tio­nen des Och­sen­kopfs wer­den auch nach den Herbst­fe­ri­en tags­über geöff­net blei­ben. Wie das Land­rats­amt Bay­reuth mit­teilt, wer­den die WCs vom 08. Novem­ber an sowohl an der Tal­sta­ti­on Nord in Bischofs­grün als auch an der Tal­sta­ti­on Süd in Fleckl täg­lich von 09:00 bis 17:00 Uhr zur Ver­fü­gung ste­hen. Das haben die Ver­ant­wort­li­chen um Land­rat Flo­ri­an Wie­de­mann beschlos­sen, um den Bedürf­nis­sen der Besu­che­rin­nen und Besu­chern auch wei­ter­hin gerecht zu werden.

Land­rat Wie­de­mann: „Der Och­sen­kopf ist ein zen­tra­les Aus­flugs­ziel unse­rer Regi­on. Da ist es unab­ding­bar, dass tags­über auf Nord- und Süd­sei­te ordent­li­che Toi­let­ten zur Ver­fü­gung ste­hen. Wir möch­ten unse­ren Besu­che­rin­nen und Besu­chern die­sen Ser­vice ger­ne bieten.“