Groß­scha­dens­er­eig­nis­se und Kata­stro­phen, aber auch all­tags­na­he Ereig­nis­se kön­nen eine psy­chi­sche Bela­stung sowohl für die Betrof­fe­nen (Über­le­ben­de, Ange­hö­ri­ge, Ver­mis­sen­de, Hin­ter­blie­be­ne, Augen­zeu­gen) als auch für die Ein­satz­kräf­te bedeu­ten. Die­se Bela­stun­gen sol­len durch Psy­cho­so­zia­le Not­fall­ver­sor­gung (PSNV) gemin­dert wer­den. Um hier ange­mes­se­ne und koor­di­nier­te Hil­fe lei­sten zu kön­nen, ist eine Ver­net­zung der unter­schied­li­chen Ange­bot- und Bedarfs­trä­ger der Psy­cho­so­zia­len Not­fall­ver­sor­gung erforderlich.

Im Land­kreis Hof und der Stadt Hof wur­de die­se Bedeu­tung erkannt. Zur Ver­net­zung der unter­schied­li­chen Ange­bo­te und Bedürf­nis­se der Psy­cho­so­zia­len Not­fall­ver­sor­gung wur­de des­halb eine Arbeits­ge­mein­schaft mit ins­ge­samt zwölf Mit­glie­dern ins Leben gerufen.

Eine ent­spre­chen­de Ver­ein­ba­rung zur künf­ti­gen Zusam­men­ar­beit wur­de jetzt von den Mit­glie­dern der Arbeits­ge­mein­schaft (Land­rats­amt Hof mit dem Bereich Kata­stro­phen­schutz, Stadt Hof, Baye­ri­sche Rotes Kreuz Kreis­ver­band Hof, Evang. Luth. Deka­n­ants­be­zirk Hof, Evang. Luth. Deka­n­ants­be­zirk Münch­berg, Evang. Luth. Deka­n­ants­be­zirk Nai­la, Kreis­feu­er­wehr­ver­band Land­kreis und Stadt Hof, Kri­sen­dienst Ober­fran­ken, NOSIS, SbE Hof, THW, Zweck­ver­band für Ret­tungs­dienst und Feu­er­wehralar­mie­rung) unterzeichnet.

Die Psy­cho­so­zia­le Not­fall­ver­sor­gung wen­det sich an Betrof­fe­ne, ins­be­son­de­re in Situa­tio­nen wie z.B. Groß­scha­dens­er­eig­nis­sen, bei der Über­brin­gung einer Todes­nach­richt, im Zusam­men­hang mit einem plötz­li­chen Todes­fall (erfolg­lo­se Reani­ma­ti­on, Sui­zid, etc.), bei Ver­kehrs- oder son­sti­gen Unfäl­len, nach einem Brand oder bei Kri­sen­in­ter­ven­tio­nen im Schulbereich.

Bei der Betreu­ung Betrof­fe­ner ist es beson­ders wich­tig, dass sie sofort und noch am Ein­satz­ort in Zusam­men­ar­beit mit den Ret­tungs­or­ga­ni­sa­tio­nen beginnt. Nach die­ser Akut­be­treu­ung am Ein­satz­ort (Psy­cho­so­zia­le Akut­hil­fe) zeigt die Psy­cho­so­zia­le Not­fall­ver­sor­gung Mög­lich­kei­ten einer mit­tel- und lang­fri­sti­gen Betreu­ung auf, z.B. durch ört­li­che Seelsorger/​innen, durch Bera­tungs­stel­len und durch ande­re Betreuungseinrichtungen.

Die Arbeits­ge­mein­schaft trifft sich künf­tig min­de­stens ein­mal pro Jahr, um sich über Erfah­run­gen aus­zu­tau­schen und zu bera­ten. Dar­über hin­aus sol­len gemein­sa­me Initia­ti­ven im Bereich der psy­cho­so­zia­len Not­fall­ver­sor­gung ent­wickelt werden.