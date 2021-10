Am Mitt­woch, 01.12.2021, ab 19.30 Uhr, fin­det wie­der das „Offe­ne KUFA-Sin­gen“ in der Kul­tur­fa­brik „KUFA – Kul­tur für alle“ in der Ohm­stra­ße 3 in Bam­berg statt.

Sin­gen ist gesund, hält fit, bewegt die Emo­tio­nen und stößt ganz neben­bei Glücks­hor­mo­ne aus. Kurz­um: „Sing und es geht dir gut!“ In Gemein­schaft sin­gen ver­bin­det und poten­ziert die­se posi­ti­ven Eigen­schaf­ten. Unter der Anlei­tung von Caro­lin Pruy vom Baye­ri­schen Lan­des­ver­ein für Hei­mat­pfle­ge e.V. – Bera­tungs­stel­le für Volks­mu­sik in Fran­ken, Bad Berneck wer­den in der Kufa gemein­sam regio­na­le und volks­tüm­li­che Lie­der gesungen.

Vor­kennt­nis­se sind nicht erfor­der­lich. Der Ein­tritt ist frei.

Auf­grund der begrenz­ten Teil­neh­mer­zahl ist eine Anmel­dung unter kufa@​lebenshilfe-​bamberg.​de oder 0951–18972105 erforderlich.

Infos gibt es auch auf www​.kufa​-bam​berg​.de.