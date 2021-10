Modern und ein­fach – suchen und fin­den von Betreu­ungs­plät­zen mit LITT­LE BIRD im Markt Eggolsheim

Der Markt Eggols­heim stellt sei­ne Kita-Anmel­dun­gen auf ein digi­ta­les Ver­fah­ren namens LITT­LE BIRD um. Damit soll Eltern die Suche nach geeig­ne­ten Betreu­ungs­plät­zen für ihre Kin­der erleich­tert wer­den. Nach kosten­frei­er Regi­strie­rung und Anmel­dung kön­nen die gewünsch­ten Plät­ze direkt online ange­fragt wer­den. Eltern kön­nen das Por­tal von LITT­LE BIRD einer­seits unver­bind­lich wie eine Such­ma­schi­ne nut­zen und sich über Betreu­ungs­an­bie­ter, deren Öff­nungs­zei­ten und päd­ago­gi­schen Ange­bo­te infor­mie­ren. Nach der per­so­na­li­sier­ten Regi­strie­rung und Anmel­dung im Por­tal, haben sie dann die Mög­lich­keit, direkt online, ganz bequem von zu Hau­se bzw. vom Com­pu­ter aus, Platz­an­fra­gen an die gewünsch­ten Ein­rich­tun­gen zu stel­len – auch an meh­re­re par­al­lel. Dabei spielt es kei­ne Rol­le, ob die ange­frag­te Ein­rich­tung momen­tan tat­säch­lich freie Kapa­zi­tä­ten hat.

Der klei­ne Vogel soll es für alle Betei­lig­ten ein­fa­cher machen.

LITT­LE BIRD ist bereits in fast 300 Kom­mu­nen in ganz Deutsch­land im Ein­satz. Meh­re­re Kom­mu­nen in Bay­ern, unter ande­rem Bay­reuth, Lands­hut und Würz­burg nut­zen die Vor­tei­le der inter­ak­ti­ven Soft­ware für die trans­pa­ren­te und fai­re Ver­ga­be und zuver­läs­si­ge und siche­re Ver­wal­tung von Betreu­ungs­plät­zen. Ab dem 01.11.2021 ist nun auch der Markt Eggols­heim mit sei­nen eige­nen Kitas (Bam­mers­dorf, Drü­gen­dorf, Kau­ern­ho­fen, Schu­le Eggols­heim) sowie der Tages­pfle­ge Räu­ber­höh­le dabei.

Der Zeit­auf­wand für Eltern wird deut­lich mini­miert und auf­wän­di­ges For­mu­la­re aus­fül­len erspart. Daten kön­nen mit aus­drück­li­cher Zustim­mung gespei­chert wer­den und müs­sen so nur ein­mal ein­ge­ge­ben wer­den. Liegt ein Betreu­ungs­platz­an­ge­bot einer Ein­rich­tung vor, ent­schei­den Eltern bin­nen einer Frist selbst über die Annah­me oder Ableh­nung. Aber nicht nur für die Suche ist das System inter­es­sant. Auf­grund der ein­fa­chen Web­an­wen­dung kön­nen Eltern deren Kin­der bereits in einer Ein­rich­tung sind neue Infor­ma­tio­nen zu Ihrer Ein­rich­tung auf dem LITT­LE BIRD Por­tal erhalten.

Per­sön­li­cher Kon­takt zwi­schen Fami­li­en und Ein­rich­tun­gen bleibt natür­lich trotz­dem bestehen. In den Ein­rich­tun­gen des Mark­tes Eggols­heim wird es zukünf­tig kei­ne Anmel­de­ta­ge mehr geben, aber dafür Tage der offe­nen Tür bei denen man sich die Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen in Ruhe anschau­en und ken­nen­ler­nen kann.

15. und 24.11.2021 Kita an der Grund- und Mit­tel­schu­le Eggolsheim

16. und 23.11.2021 Kita Kauernhofen

17. und 22.11.2021 Kin­der­haus Bammersdorf

18. und 25.11.2021 Kita Drügendorf

Die Kin­der­ta­ges­ein­rich­ten des Markt Eggols­heim kön­nen jeweils um 14:30 Uhr und 15:30 Uhr an den ange­ge­be­nen Nach­mit­ta­gen besich­tigt wer­den. Das Betre­ten der Ein­rich­tun­gen ist nur mit FFP2-Mas­ke, ohne Krank­heits­sym­pto­me und unter Ein­hal­tung der 3G-Regeln möglich.

Was pas­siert nun am 01.11.2021?

Zu die­sem Datum wird das System für den Markt Eggols­heim sicht­bar und frei­ge­schal­tet. Anmel­dun­gen sind ab die­sem Zeit­punkt mög­lich. Sie gelan­gen über den Start­but­ton auf der Home­page des Markt Eggols­heim, hal­ten Sie hier Aus­schau nach dem klei­nen Vogel, oder über https://​por​tal​.litt​le​-bird​.de/​e​g​g​o​l​s​h​eim zum System.