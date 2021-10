Eine Ver­an­stal­tung der Fami­li­en­bil­dung in der KEB – Kath. Erwach­se­nen­bil­dung im Land­kreis Bam­berg e. V.

Für Eltern:

Früh­lings­er­wa­chen… Wachs­tum… Früch­te ern­ten… Rück­zug und Ruhe. Wir alle erle­ben die­sen Zyklus immer und immer wie­der. Die­sen Kreis­lauf wol­len wir auch im Wald beob­ach­ten, gemein­sam die Natur bes­ser ken­nen­ler­nen und unser Wis­sen auf­po­lie­ren. Durch die Jah­res­zei­ten hin­weg las­sen wir uns von den Ver­än­de­run­gen der Natur fas­zi­nie­ren und beob­ach­ten was die­se mit uns zu tun haben. An die­sen Ter­mi­nen in einer rei­nen Erwach­se­nen­grup­pe. Eine Teil­nah­me an allen Kur­sen macht Spaß, ist aber kei­ne Vor­aus­set­zung. Vor­anmel­dung erforderlich!

Die erleb­nis­päd­ago­gi­schen Ver­an­stal­tun­gen mit der Erleb­nis­bäue­rin und Umwelt­in­ge­nieu­rin Bar­ba­ra Büt­tel fin­den statt am Sams­tag, 20.11.2021, 2.4.2022, 2.7.2022 und 24.9.2022, von 13.00 bis 16.00 Uhr.

Treff­punkt: Wan­der­park­platz am Wald in Frie­sen. Es wird ein Teil­neh­mer­bei­trag erho­ben in Höhe von 12 €/P.

Für Kin­der & Eltern:

Früh­lings­er­wa­chen… Wachs­tum… Früch­te ern­ten… Rück­zug und Ruhe. Wir alle erle­ben die­sen Zyklus immer und immer wie­der. Gemein­sam mit Kin­dern und Eltern wol­len wir die­sen Kreis­lauf auch im Wald beob­ach­ten und die Par­al­le­len zu unse­rem Leben ent­decken. Durch die Jah­res­zei­ten hin­weg las­sen wir uns von den Ver­än­de­run­gen der Natur fas­zi­nie­ren und hal­ten fest, was sich da so alles tut. Eine Teil­nah­me an allen Kur­sen macht Spaß, ist aber kei­ne Vor­aus­set­zung. Vor­anmel­dung erforderlich!

Die erleb­nis­päd­ago­gi­schen Ver­an­stal­tun­gen mit der Erleb­nis­bäue­rin und Umwelt­in­ge­nieu­rin Bar­ba­ra Büt­tel fin­den statt am Sonn­tag, 21.11.2021, 3.4.2022, 3.7.2022 und 25.9.2022, von 13.00 bis 16.00 Uhr.

Treff­punkt: Wan­der­park­platz am Wald in Frie­sen. Es wird ein Teil­neh­mer­bei­trag erho­ben in Höhe von 12 €/​Erw., 3 €/​Kind.

Infor­ma­ti­on und ver­bind­li­che Anmel­dung bei der KEB im Land­kreis Bam­berg e. V. per E‑Mail familienbildung.keb-bamberg@t‑online.de. Anmel­dung erforderlich!