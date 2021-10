Schul­jah­res­en­de und ‑beginn: Ver­ei­ni­gung der Freun­de des Gym­na­si­ums Frän­ki­sche Schweiz macht Schü­le­rin­nen und Schü­ler, Lehr­kräf­te und Schul­lei­ter glücklich.

Zum Ende des letz­ten Schul­jah­res beschloss der Vor­stand der Ver­ei­ni­gung der Freun­de des Gym­na­si­ums Frän­ki­sche Schweiz der Schu­le eine För­de­rung von ins­ge­samt fast 10.000,-EUR zukom­men zu las­sen. Zur För­de­rung sozia­ler Klas­sen­ak­tio­nen wur­den jeder Klas­se und den Haupt­kur­sen der Ober­stu­fen Q11 und Q12 jeweils 100,-EUR zur Ver­fü­gung gestellt. Die­se wur­den in den letz­ten bei­den Schul­wo­chen eigen­ver­ant­wort­lich durch die jeweil­gen Klassenleiter:innen und Klas­sen z.B. am Wan­der­tag genutzt.

Für das neue Schul­jahr wur­den nun eine hoch­wer­ti­ge Deku­pier­sä­ge für die Fach­schaft Kunst ange­schafft, eine neue, beleuch­te­te Vitri­ne, sowie ein Mul­ti­funk­ti­ons­ge­rä­tes mit dem die Fach­schaf­ten Kunst und Infor­ma­tik Laser­gra­vie­ren und ‑schnei­den, 3D-Drucken und frä­sen können.

Die­ses Gerät konn­te nun in die­ser Woche in Betrieb genom­men wer­den. Hier­bei stell­te stell­te OStR Lutz Reu­ter (Fach­lei­ter Infor­ma­tik) in beein­drucken­der Wei­se das ange­schaff­te Gerät und die bereits test­wei­se von ihm und den Kol­le­gin­nen der Fach­schaft Kunst Chri­sti­ne Lei­nin­ger und Maria Schöpf, pro­du­zier­ten Werk­stücke vor.

Die bei der Ein­rich­tung des Gerä­tes und den Tests unter­stüt­zen­den Schü­le­rin­nen und Schü­ler waren begei­stert und zufrie­den von den Mög­lich­kei­ten des neu ange­schaff­ten Mul­ti­funk­ti­ons­ge­rä­tes und freu­ten sich sicht­lich dar­über es nun nut­zen zu können.

Schul­lei­ter Reck bedank­te sich bei der Ver­ei­ni­gung der Freun­de, ver­tre­ten durch den 1. Vor­sit­zen­den Erhard Herr­mann, und unter­strich die Wich­tig­keit der­ar­ti­ger Anschaf­fun­gen, die übli­cher­wei­se von einem Sach­auf­wands­trä­ger nicht gelei­stet werden.

Denn dadurch ist es der Schu­le mög­lich, den Schü­le­rin­nen und Schü­lern auch außer­halb des regu­lä­ren Fach­un­ter­richts ein inter­es­san­tes zusätz­li­ches Wahl­kurs­an­ge­bot anzubieten.

OStD Reck freut sich dar­über, auch zukünf­tig von sei­nen Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen, Schü­le­rin­nen und Schü­lern immer wie­der mit neu­en Werk- und Design­stücken über­rascht zu wer­den. Give-aways in Selbst­pro­duk­ti­on, so die Kunst­lehr­kraft Schöpf, wären mit Sicher­heit auch eine sehr inter­es­san­te Auf­ga­be, die man sogar mit der Grün­dung einer Schü­ler­fir­ma ver­knüp­fen könnte.

Gespannt sind alle Betei­lig­ten auf wei­te­re Ein­satz­mög­lich­kei­ten im Sin­ne unse­rer Schü­le­rin­nen und Schü­ler und der gesam­ten Schul­fa­mi­lie am GFS.