Haus­müll­ab­fuhr im Land­kreis näch­ste Woche jeweils einen Tag später

Die Ter­mi­ne für die Haus­müll­ab­fuhr im Land­kreis Bay­reuth ver­schie­ben sich wegen des Fei­er­tags Aller­hei­li­gen wie folgt:

Mon­tag, 01.11.2021: Abfuhr einen Tag spä­ter und zwar am: Diens­tag, 02.11.2021

Diens­tag, 02.11.2021: Abfuhr einen Tag spä­ter und zwar am: Mitt­woch, 03.11.2021

Mitt­woch, 03.11.2021: Abfuhr einen Tag spä­ter und zwar am: Don­ners­tag, 04.11.2021

Donnerstag,04.11.2021: Abfuhr einen Tag spä­ter und zwar am: Frei­tag, 05.11.2021

Frei­tag, 05.11.2021: Abfuhr einen Tag spä­ter und zwar am: Sams­tag, 06.11.2021

Alle Fei­er­tags­ver­schie­bun­gen sind bereits in den aktu­el­len Abfuhr­ka­len­der 2021 ein­ge­ar­bei­tet, so dass der rich­ti­ge Abfuhr­tag im Abfuhr­ka­len­der ein­ge­tra­gen ist. Nut­zen Sie auch die AbfallApp, die zuver­läs­sig an die Pro­blem­müll­ter­mi­ne und alle Abfuhr­ter­mi­ne der Rest‑, Bio- und Papier­ton­ne sowie der Gel­ben Ton­ne erin­nert. Die kosten­los App kann aus dem Store her­un­ter­ge­la­den wer­den (Such­na­me Abfall Bay­reuth). Am Abfuhr­tag müs­sen die Müll­ton­nen grund­sätz­lich um 6 Uhr zur Ent­lee­rung bereitstehen.