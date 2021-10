Shut­tle Bus für Jäger­steig und Pautzfeld

Von Diens­tag, 02.11.21 bis Frei­tag, 05.11.21 wird in Bucken­ho­fen die Bucken­ho­fe­ner Stra­ße gesperrt. Linie 263 und 265 fah­ren in stadt­aus­wär­ti­ger Rich­tung über die Frie­den­stra­ße, Linie 263 eben­falls mit den Hal­te­stel­len der Linie 265. Die Linie 265 fährt wei­ter über die Stau­stu­fe auf die B4, und wei­ter nach Schlam­mers­dorf, die Linie 263 fährt über die Bucken­ho­fe­ner Stra­ße wie­der zurück nach Forch­heim. Die Hal­te­stel­len Bucken­ho­fen St.-Joseph-Straße und Feu­er­wehr­haus Rich­tung Jäger­steig ent­fal­len. Die Hal­te­stel­le Am Berg ent­fällt beid­sei­tig. Die Hal­te­stel­len Jäger­steig und Pautz­fel­der Stra­ße sowie Pautz­feld Kir­che wer­den nur durch einen extra ein­ge­rich­te­ten Shut­tle-Ver­kehr an die Hal­te­stel­le Frie­den­stra­ße ange­bun­den. Hier ist ein Umstieg auf die Lini­en 263 und 265 mög­lich. Fahr­gä­ste beach­ten bit­te auch die Hin­wei­se an den Haltestellen.