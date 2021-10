Nach einem guten Sai­sons­art mit zwei Sie­gen will das NBBL-Team des TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach an die­se Lei­stung anknüp­fen und den zwei­ten Heim­sieg holen. Das näch­ste Spiel bestrei­ten die Ober­fran­ken an die­sem Sams­tag, 30.10.2021, um 15 Uhr in der Hans-Jung-Hal­le. Geg­ner ist die Por­sche Bas­ket­ball Aka­de­mie (BBA) Lud­wigs­burg, die bis­her einen Sieg und eine Nie­der­la­ge ein­ge­fah­ren hat.