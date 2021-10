Acht­los weg­ge­wor­fe­ne Ver­packun­gen von Geträn­ken und Essen, Ziga­ret­ten­schach­teln und –kip­pen sowie son­sti­ge Abfäl­le an allen Ecken und Enden gehö­ren in vie­len Fäl­len lei­der zum All­tag. Die­ses Phä­no­men wird im Fach­jar­gon „Lit­te­ring“ genannt. Dabei spielt es für die Ver­ur­sa­cher schein­bar kei­ne Rol­le, ob sie sich in der Fuß­gän­ger­zo­ne, auf Stra­ßen, Geh- und Rad­we­gen oder in Parks und der frei­en Natur bewe­gen. Der Müll wird ein­fach fal­len und lie­gen gelas­sen. Trotz inten­si­ver Rei­ni­gungs­in­ter­val­le ist nach der Rei­ni­gung kur­ze Zeit spä­ter wie­der vor der Reinigung.

Vie­le Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, Schul­kin­der und Natur­lieb­ha­ber wol­len dies nicht län­ger akzep­tie­ren. Täg­lich gehen im Stadt­bau­hof Beschwer­den und Hin­wei­se ein, aber auch Anfra­gen, ob pri­va­te Initia­ti­ve zur Besei­ti­gung die­ser Miss­stän­de mög­lich wäre. Der Stadt­bau­hof unter­stützt pri­va­te Müll­sam­mel­ak­tio­nen im Stadt­ge­biet bereits seit gerau­mer Zeit, indem er zum Bei­spiel Greif­zan­gen, Warn­we­sten sowie Müll­säcke bereit­stellt und die ein­ge­sam­mel­ten Abfäl­le ent­sorgt. Vie­le Ver­ei­ne, Schul­klas­sen oder son­sti­ge Initia­ti­ven haben schon zu mehr Sau­ber­keit in der Stadt und deren Nah­erho­lungs­ge­bie­ten bei­getra­gen. Inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger kön­nen sich per Mail an stadtbauhof@​stadt.​bayreuth.​de oder direkt bei der städ­ti­schen Abfall­be­ra­tung unter der Tele­fon­num­mer 0921 25–1848 melden.

Noch ein Hin­weis: Zum wie­der­hol­ten Male fin­det im Rah­men von „Let‘s Clean Up Euro­pe“ ein deutsch­land­wei­ter Foto­wett­be­werb statt. Die Einsender/​innen der sechs Bil­der mit den mei­sten Facebook-„Likes“ unter www​.face​book​.com/​a​b​f​a​l​l​v​e​r​m​e​i​d​ung gewin­nen bis zu 400 Euro! Das Voting läuft zwi­schen dem 1. und 14. Dezem­ber. Anmel­dun­gen sind unter https://​lets​cleanu​p​euro​pe​.de/​h​ome möglich.