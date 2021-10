Ober­frän­ki­sche Mei­ster­schaft U20m im Richard Wag­ner Gym­na­si­um in Bay­reuth am 24.10.2021

Aus­rich­ter der Ober­frän­ki­schen Mei­ster­schaft U20m war der BSV Bay­reuth. Den Sieg im 1. Spiel hol­te sich der VC06 Hirschaid gegen die BSV Bay­reuth in 2 Sät­zen. Spiel 2 gegen Ebers­dorf Team­work ging eben­falls in 2 Sät­zen an Hirschaid.

Zum Abschluss des Tages gab es das Spiel des VC06 Hirschaid gegen die Mann­schaft des SC Mem­mels­dorf um den Titel des OFR Mei­ster U20m.

Satz 1 ging an Mem­mels­dorf. Satz 2 an Hirschaid. Hart umkämpft und mehr als knapp hol­te sich der SCM die OFR Mei­ster­schaft mit 15:12. Damit wird VC06 Hirschaid zum Ober­frän­ki­sche Vize-Mei­ster und hat sich damit auch für die nord­baye­ri­schen Mei­ster­schaft qualifiziert.

Wir gra­tu­lie­ren dem gesam­ten Team des VC06 Hirschaid mit ihrem Trai­ner Dani­el Zeh.