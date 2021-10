Das Bera­tungs­netz­werk Land­Schafft­Ener­gie lädt herz­lich ein zu einer wei­te­ren Aus­ga­be der Online-Ver­an­stal­tung „Hei­zen mit Holz“ am 02. Novem­ber 2021 um 14:00 Uhr.

Holz­zen­tral­hei­zun­gen bie­ten zahl­rei­che Vor­tei­le und sind eine ech­te Alter­na­ti­ve in der Haus­tech­nik. Sie machen unab­hän­gig von fos­si­ler Ener­gie, der nach­wach­sen­de Brenn­stoff ist annä­hernd kli­ma­neu­tral, der Roh­stoff wächst in hei­mi­schen Wäl­dern und dar­über hin­aus win­ken der­zeit hohe För­der­gel­der. Im Vor­trag wird erläu­tert, auf was bei der Anschaf­fung einer Scheitholz‑, Hack­schnit­zel- oder Pel­let-Anla­ge geach­tet wer­den muss und für wen sich wel­che Tech­no­lo­gie eig­net. Dar­über hin­aus wird über Qua­li­tät und Ener­gie­in­halt ver­schie­de­ner Brenn­stof­fe, Wirt­schaft­lich­keit, För­der­mög­lich­kei­ten und Grenz­wer­te informiert.

Die Teil­nah­me ist kosten­los. Benö­tigt wird ein PC oder Lap­top mit sta­bi­ler Inter­net­ver­bin­dung. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen sowie das Anmel­de­for­mu­lar fin­den Sie auf der Web­sei­te von Land­Schafft­Ener­gie unter: https://​www​.land​schafft​ener​gie​.bay​ern/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​/​h​e​i​z​e​n​-​m​i​t​-​h​o​lz/