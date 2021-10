Mit der Aus­lo­bung des Jugend­preis 2021 macht sich der Stadt­ju­gend­ring Bam­berg auf die Suche nach jun­gen Men­schen, die mit klei­nen oder gro­ßen Projekten/​Veranstaltungen einen wert­vol­len Bei­trag für ein bes­se­res Mit­ein­an­der in unse­rer Gesell­schaft lei­sten, sich für die Ver­bes­se­rung von Miss­stän­den oder ein­fach nur für eine gute Sache ein­set­zen. Bis­he­ri­ge Preis­trä­ger haben einen Film über Gewalt und Inte­gra­ti­on gedreht, haben ein Festi­val orga­ni­siert, haben mit Behin­der­ten zusam­men­ge­ar­bei­tet, ein Radio­pro­jekt gestar­tet oder aber einen Spiel­platz saniert. In den ver­gan­ge­nen bei­den Jah­ren war es beson­ders schwie­rig, Pro­jek­te durch­zu­füh­ren. Des­halb spielt es kei­ne Rol­le, ob nun eine rie­si­ge Akti­on oder nur eine pfif­fi­ge Idee in eine klei­ne gute (nach­ah­mens­wer­te) Tat umge­setzt wur­de. Die Jury – bestehend aus Ver­tre­tern des Stadt­ju­gend­ring Bam­berg, des Stadt­ju­gend­amts und der Spar­kas­se Bam­berg – berück­sich­tigt alle ein­ge­reich­ten Anträ­ge unter dem Aspekt des frei­wil­li­gen sozia­len und kul­tu­rel­len Enga­ge­ments unter beson­ders schwie­ri­gen Umständen.

Gesucht wird also eine Jugend­grup­pe in Bam­berg, die eine nicht all­täg­li­che Akti­on oder eine beson­de­re Ver­an­stal­tung im Zeit­raum zwi­schen dem 16. Novem­ber ´20 und 15. Novem­ber ´21 durch­ge­führt hat. Bewer­bungs­schluss ist der 15. Novem­ber 2021. Der Gewin­ner erhält einen von der Spar­kas­se Bam­berg zur Ver­fü­gung gestell­ten Geld­preis von min­de­stens 500 €. Also nichts wie ran an den Preis, der zu wei­te­ren Pro­jek­ten ani­mie­ren soll.

Bewer­bungs­bö­gen bit­te ein­fach run­ter­la­den unter www​.stadt​ju​gend​ring​-bam​berg​.de oder umge­hend anfor­dern bei:

Stadt­ju­gend­ring Bamberg

Lan­ge Stra­ße 2, 96047 Bamberg

Tel: 0951/968 56 53

e‑mail: stadtjugendring-bamberg@t‑online.de