Ab Novem­ber bie­tet die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth ein voll­kom­men neu­es Ver­an­stal­tungs­for­mat an: Ganz nach den Grund­sät­zen der Hum­boldt-Brü­der geht es dabei ums Ent­decken und Erfor­schen. In gemüt­li­cher Run­de erfah­ren die Teilnehmer/​innen am 4. und 18. Novem­ber sowie 2. Dezem­ber, jeweils von 16.30 bis 18 Uhr, in der Krea­tiv­werk­statt von RW21, mehr zum The­ma die­ser Ver­an­stal­tungs­rei­he: Die 1920er Jahre.

Das RW21 hat eigens für die Teil­neh­mer ein E‑Book erstellt, das – nach dem Prin­zip einer Biblio­thek – eine Samm­lung ver­schie­den­ster Infor­ma­tio­nen zum The­ma bün­delt. Hier sind es bei­spiels­wei­se Inter­net­links, Buch­aus­zü­ge und Vide­os. Nach einer kur­zen Ein­füh­rung ins The­ma kön­nen die Teil­neh­mer mit den Biblio­theks-iPads im E‑Book in Ruhe selbst­stän­dig her­um­stö­bern. Wer möch­te, kann dabei ger­ne Unter­stüt­zung bekom­men. Zum Aus­klang der Ver­an­stal­tung besteht die Mög­lich­keit zu einem gemein­sa­men Austausch.

Es ist dabei voll­kom­men unwich­tig, ob die Teil­neh­mer schon ein­mal ein iPad in der Hand hat­ten oder nicht. Das E‑Book ist benut­zer­freund­lich und intui­tiv gestal­tet. Wer möch­te, kann aber ger­ne schon 15 Minu­ten vor Ver­an­stal­tungs­be­ginn zu einer klei­nen Tech­nik-Ein­füh­rung kommen.

Um Anmel­dung ent­we­der per­sön­lich am Ser­vice­point im Erd­ge­schoss der Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth, tele­fo­nisch unter 0921 507038–30 oder per E‑Mail an stadtbibliothek@​stadt.​bayreuth.​de wird gebe­ten. Der Anmel­de­schuss ist der Diens­tag vor dem jewei­li­gen Veranstaltungstermin.