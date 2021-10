Gute Nach­rich­ten für die Kom­mu­nen Egloff­stein, Streit­berg und Grä­fen­berg: Der För­der­be­scheid für die Sanie­rung der drei Frei­bä­der in der Frän­ki­schen Schweiz ist bei den Kom­mu­nen end­lich ein­ge­gan­gen. Bereits im März 2020 hat­te der Haus­halts­aus­schuss des Bun­des­ta­ges die Gel­der bewilligt.

Die Bay­reu­ther CSU-Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Dr. Sil­ke Lau­nert hat­te sich maß­geb­lich für die Bun­des­för­der­mit­tel in Höhe von 3,8 Mil­lio­nen Euro ein­ge­setzt und sich bereits Ende 2018 in ent­spre­chen­den Schrei­ben an Bun­des­in­nen­mi­ni­ster Horst See­hofer und Staats­se­kre­tär Mar­co Wan­der­witz gewandt sowie in per­sön­li­chen Gesprä­chen mit den ver­ant­wort­li­chen Haus­halts­po­li­ti­kern für die Bäder stark gemacht.

Im ver­gan­ge­nen Jahr war es zu Ver­zö­ge­run­gen gekom­men. Nach­dem die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te von den Bür­ger­mei­stern erfah­ren hat­te, dass die drei Kom­mu­nen noch immer auf den Bescheid war­ten, hat­te sie sich erneut beim Pro­jekt­trä­ger für die rei­bungs­lo­se Abwick­lung ein­ge­setzt und erst im Sep­tem­ber die­ses Jah­res bei Gemein­de­be­su­chen zum wie­der­hol­ten Mal selbst von der Dring­lich­keit der Sanie­rungs­ar­bei­ten überzeugt.

„Ich freue mich sehr, dass die Kom­mu­nen nun end­lich auch den offi­zi­el­len För­der­be­scheid in den Hän­den hal­ten und so bald wie mög­lich mit den Arbei­ten begin­nen kön­nen. Die histo­ri­sche Bäder­ach­se ist nicht nur für die ein­hei­mi­sche Bevöl­ke­rung, son­dern auch für den Tou­ris­mus und für die Nah­erho­lungs­re­gi­on von aller­größ­ter Bedeu­tung. Auch die Sport­ver­ei­ne vor Ort nut­zen die Bäder für den immer wich­ti­ger wer­den­den Schwimm­un­ter­richt“, sagt Launert.