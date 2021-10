LICH­TEN­FELS (25.10.2021). Am Sams­tag, 30. Okto­ber 2021, wer­den auf dem Park­platz des Land­rats­am­tes in Lich­ten­fels in der Zeit von 9 bis 10 Uhr die Obst­bäu­me aus­ge­ge­ben, die über die Obst­baum-Akti­on des Kreis­ver­ban­des für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge bestellt wur­den. Alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die Bäu­me bestellt haben, müs­sen die­se in die­ser Zeit abho­len. Wie bereits im ver­gan­ge­nen Jahr prak­ti­ziert, wer­den die Abho­le­rin­nen und Abho­ler gebe­ten, in ihren Fahr­zeu­gen sit­zen zu blei­ben. Die Bezah­lung erfolgt per Über­wei­sung. Ver­biss-Schutz und Baum­pfäh­le kön­nen direkt vor Ort erwor­ben werden.