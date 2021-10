Stu­den­tisch orga­ni­sier­te Kon­fe­renz kommt in die Stadt Bay­reuth In weni­gen Tagen begin­nen die 18. bay­reu­ther dia­lo­ge unter dem Mot­to „macht…

Ab Novem­ber bie­tet die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth ein voll­kom­men neu­es Ver­an­stal­tungs­for­mat an: Ganz nach den Grund­sät­zen der Hum­boldt-Brü­der geht es dabei…

Pfalz­mu­se­um Forch­heim: Kai­ser­pfalz­ge­sprä­che im Anschluss an die Mit­glie­der­ver­samm­lung des För­der­krei­ses Kai­ser­pfalz Zeit: Diens­tag, 09.11.2021, 18:30 Uhr Ort: Pfalz­mu­se­um Forch­heim, Kapellenstr.…

Forch­heim: „Kai­ser­pfalz­ge­sprä­che“ – Die 1920 er Jah­re in Deutsch­land

Frän­ki­sche Schweiz-Muse­um Tüchers­feld bie­tet Hand­schrift­en­se­mi­nar

Fami­li­en­ge­schich­te ent­schlüs­seln End­lich lesen kön­nen, was die Uroma in ihr Tage­buch schrieb! Das Frän­ki­sche Schweiz-Muse­um bie­tet am Sams­tag, den 13.…