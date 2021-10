Wegen Arbei­ten im Geh­weg- und Hal­te­stel­len­be­reich Berufs­schul­zen­trum stadt­aus­wärts wird die­se Hal­te­stel­le ab Frei­tag, 29. Okto­ber bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, 12. Novem­ber 2021 cir­ca 70 Meter in Rich­tung Osten verlegt.

Wei­ter­hin ist ab dem Abend des 29. Okto­ber in die­sem Bereich der Draus­nick­stra­ße ein Abbie­gen nach rechts in die Pranckh­stra­ße nicht mehr mög­lich. Die Lini­en 294S (nach den Herbst­fe­ri­en ab Mon­tag, 8. Novem­ber) und 296 fah­ren dann Umlei­tung über die Hart­mann- und Artil­le­rie­stra­ße. Als Ersatz für die Hal­te­stel­le Berufs­schul­zen­trum dient die dann ein­ge­rich­te­te Hal­te­stel­le in der Artil­le­rie­stra­ße nach der Ein­mün­dung der Carl-Thiersch-Stra­ße. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.estw​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​m​l​e​i​t​u​n​gen