Coburg – Mit der Unter­stüt­zung der Spar­kas­se Coburg-Lich­ten­fels kann das Cobur­ger Pup­pen­mu­se­um am Sams­tag, 30. Okto­ber 2021 von 11 bis 16 Uhr kosten­frei besucht wer­den. Von Mon­tag, 01. Novem­ber bis Sonn­tag, 07. Novem­ber 2021 ist im Rah­men der 4. Cobur­ger Kin­der­kul­tur­wo­che der Ein­tritt für Kin­der bis 14 Jah­ren sowie je einer erwach­se­nen Begleit­per­son frei.

Auf die Besucher*innen war­ten zwei Stock­wer­ke vol­ler Geschich­ten aus der Kind­heit, in der sich alle Genera­tio­nen wie­der­fin­den. Im Gäste­buch beschrieb eine Besu­che­rin das Muse­ums­er­leb­nis kürz­lich so: „Ver­wan­delt bin ich für die Zeit, hier zwi­schen all den Püpp­chen, und träu­me mich zurück in eine schö­ne Welt, die war und ist und immer sehr berührt.“ Anna und Phil­lip gehö­ren zu den Stamm­gä­sten. Obwohl sie schon so oft hier waren, schrei­ben sie: „Es hat und sehr gefal­len! Wie immer!“ und „Jedes Mal ent­decken wir etwas Neues.“

Die Herbst­fe­ri­en bie­ten Gele­gen­heit, das Cobur­ger Pup­pen­mu­se­um ken­nen zu ler­nen und eige­ne Muse­ums­er­leb­nis­se zu sam­meln. Dafür wer­den fast alle Sin­ne benö­tigt: Fil­me zei­gen Spiel­sa­chen in Bewe­gung, Audio­sta­tio­nen erzäh­len ganz per­sön­li­che Geschich­ten, sogar ein Geschmacks­er­leb­nis ist hin­ter den vie­len Ent­decker-Tür­chen ver­steckt. Außer­dem darf mit the­ma­tisch pas­sen­den Spiel­sa­chen gleich selbst los­ge­spielt wer­den. In den Feri­en gibt es an jedem Tag ein ande­res Spie­le-Mot­to. Wei­te­re Infos unter unter www​.cobur​ger​-pup​pen​mu​se​um​.de oder www​.coburg​.de/​k​i​n​d​e​r​k​u​l​t​u​r​w​o​che