In die­sem Jahr wur­de die Orgel zum Instru­ment des Jah­res gewählt, daher wird die Kol­pings­fa­mi­lie Forch­heim die Köni­gin der Instru­men­te am Sams­tag, 30.10.2021, besu­chen. Um 14 Uhr wird in der Pfarr­kir­che St. Mar­tin der Orga­nist Wolf­gang Rei­chelt die Beson­der­hei­ten sei­ner Orgel zei­gen. Anschlie­ßend geht es in die Kir­che Ver­klä­rung Chri­sti. Dort wird Andre­as Brun­ner, eben­falls Orga­nist und Kir­chen­mu­si­ker, die Sand­ner Orgel zei­gen und auch vor­füh­ren. Zu die­ser Ver­an­stal­tung sind alle Inter­es­sier­ten herz­lich ein­ge­la­den. Auf­grund der Hygie­ne­re­geln gibt es nur eine begrenz­te Anzahl von Plät­zen, daher bit­te vor­her ent­we­der tele­fo­nisch unter 09191/ 66635 oder per Mail anmeldung@​kolping-​forchheim.​de anmelden.