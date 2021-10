In der „Bava­ri­an Bowl Seri­es“ steht das zwei­te Halb­fi­na­le an. Im ersten Halb­fi­na­le am 23.10.2021 konn­ten sich die Fran­ken Knights bereits mit 30:28 gegen die Pas­sau Pira­tes durch­set­zen und ihr Final­ticket lösen.

Am Sams­tag, den 30.10.2021 tref­fen die bis dahin unge­schla­ge­nen Bay­reuth Dra­gons im hei­mi­schen 1. FC Sta­di­on (Fried­rich- Ebert- Stra­ße 87) auf die Amberg Mad Bull­dogs zum zwei­ten Halbfinale.Der Kick­off zum Spiel ist um 14 Uhr. Ein­lass ist ab 13 Uhr. Im Rah­men des Pan­de­mie­schut­zes ist eine Kon­takt­nach­ver­fol­gung nötig, ein Test oder Impf­nach­weis jedoch nicht. Tickets gibt es an der Tages­kas­se, für das leib­li­che Wohl und Halb­zeit Unter­hal­tung ist wie immer gesorgt.

Die Bay­reuth Dra­gons haben nach zwei Jah­ren ohne Foot­ball die „Sil­ber Grup­pe“ der Bava­ri­an Bowl Seri­es domi­niert und konn­ten mit sechs Sie­gen und ohne Nie­der­la­ge (135:23) ins Halb­fi­na­le ein­zie­hen. Die­sen Tri­umph wol­len die Män­ner um Head Coach Domi­nik Eis­er­mann mit dem Ein­zug ins Fina­le wei­ter fortsetzen.

Eine herz­li­che Ein­la­dung ergeht an alle Fans des Foot­balls, es wird sicher ein span­nen­des und auf­re­gen­des Spiel um das Final­ticket werden.